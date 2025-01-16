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Posted 16 января, 09:58

Published 16 января, 09:58

Modified 16 января, 10:00

Updated 16 января, 10:00

«ТНС Энерго Ростов» планирует отсудить у администрации Таганрога 3 млн рублей

«ТНС Энерго Ростов» судится с властями Таганрога 3 млн рублей

16 января 2025, 09:58
Фото: Unsplash. «ТНС Энерго Ростов» планирует отсудить у администрации Таганрога 3 млн рублей
Организация «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» 14 января 2025 года подала исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области на администрацию Таганрога. Соответствующие сведения опубликованы в картотеке дел суда.

Арбитражный суд региона получил иск от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» к администрации Таганрога. Детали разбирательства еще неизвестны, так как документ не принят в производство. Однако на сайте указано, что компания хочет получить от городской управы 2,9 миллиона рублей.

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Вероятно, администрация Таганрога имеет задолженности по оплате счетов за электричество.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что суд оштрафовал московского реставратора на 900 тысяч рублей за затопление Нахичеванского театра и нарушение условий договора.

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