«ТНС Энерго Ростов» судится с властями Таганрога 3 млн рублей

Posted 16 января, 09:58
Published 16 января, 09:58
Modified 16 января, 10:00
Updated 16 января, 10:00
Арбитражный суд региона получил иск от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» к администрации Таганрога. Детали разбирательства еще неизвестны, так как документ не принят в производство. Однако на сайте указано, что компания хочет получить от городской управы 2,9 миллиона рублей.
Вероятно, администрация Таганрога имеет задолженности по оплате счетов за электричество.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что суд оштрафовал московского реставратора на 900 тысяч рублей за затопление Нахичеванского театра и нарушение условий договора.