«ТНС Энерго Ростов» судится с властями Таганрога 3 млн рублей

Арбитражный суд региона получил иск от ПАО «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» к администрации Таганрога. Детали разбирательства еще неизвестны, так как документ не принят в производство. Однако на сайте указано, что компания хочет получить от городской управы 2,9 миллиона рублей.