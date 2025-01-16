Цена бензина перевалила за 80 рублей за литр в Ростовской области в январе

Аналитики раскрыли динамику потребительских цен на бензин с 1 по 13 января. Так, за этот период средняя стоимость автомобильного горючего увеличилась на 2,53 рубля до 62,51 рубля. Топливо АИ-92 водителям обойдется примерно в 55,97 рубля, что на 29 копеек больше предыдущей цены.