Цена бензина перевалила за 80 рублей за литр в Ростовской области в январе

Posted 16 января, 11:17
Published 16 января, 11:17
Modified 16 января, 11:19
Updated 16 января, 11:19
Аналитики раскрыли динамику потребительских цен на бензин с 1 по 13 января. Так, за этот период средняя стоимость автомобильного горючего увеличилась на 2,53 рубля до 62,51 рубля. Топливо АИ-92 водителям обойдется примерно в 55,97 рубля, что на 29 копеек больше предыдущей цены.
Бензин марки АИ-95 на АЗС в среднем разливают за 62,11 рубля. Это на 19 копеек больше по сравнению с концом декабря 2024 года. Средняя цена горючего АИ-98 достигла 80,91 рубля (ранее 79,01 рубля).
Дизельное топливо теперь в среднем стоит 65,96 рубля против 65,52 рубля в предыдущем месяце.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали массово продавать свои автомобили.