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Posted 16 января, 11:17

Published 16 января, 11:17

Modified 16 января, 11:19

Updated 16 января, 11:19

Цены на бензин в Ростовской области превысили 80 рублей за литр в январе

Цена бензина перевалила за 80 рублей за литр в Ростовской области в январе

16 января 2025, 11:17
Фото: Unsplash. Цены на бензин в Ростовской области превысили 80 рублей за литр в январе
За первые две недели 2025 года средняя стоимость всех марок автомобильного топлива значительно выросла в Ростовской области, сообщает Росстат.

Аналитики раскрыли динамику потребительских цен на бензин с 1 по 13 января. Так, за этот период средняя стоимость автомобильного горючего увеличилась на 2,53 рубля до 62,51 рубля. Топливо АИ-92 водителям обойдется примерно в 55,97 рубля, что на 29 копеек больше предыдущей цены.

Бензин марки АИ-95 на АЗС в среднем разливают за 62,11 рубля. Это на 19 копеек больше по сравнению с концом декабря 2024 года. Средняя цена горючего АИ-98 достигла 80,91 рубля (ранее 79,01 рубля).

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Дизельное топливо теперь в среднем стоит 65,96 рубля против 65,52 рубля в предыдущем месяце.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали массово продавать свои автомобили.

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