Урбанист предложил запустить автобусы-амфибии в Ростове вместо канатки

Posted 16 января, 10:39
Published 16 января, 10:39
Modified 16 января, 10:41
Updated 16 января, 10:41
По заявлению главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, строительство канатной дороги в Ростове состоится, поскольку документация и проектирование объекта завершены.
При этом стоимость проезда для туристов и жителей города будет отличаться.
Ростовский урбанист Артемий Зайцев отмечает, что у Ростова нет необходимости в канатной дороге: этот вид транспорта лучше всего подходит для городов, где нельзя построить мост.
По мнению эксперта, жители Ростовской области смогли бы гораздо дешевле и без необходимость ожидать очереди на посадку в кабину канатной дороги перемещаться по вело-пешеходному мосту.
«Если ставится задача всех удивить и привлечь туристов, то можно купить автобусы-амфибусы, которые от стадиона „Ростов-Арена“ довезут пассажиров до Театральной площади, переплывая реку Дон», — предлагает урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что маршруты автобусов № 38 и № 72 в Ростове-на-Дону могут изменить.