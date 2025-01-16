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Posted 16 января, 10:39

Published 16 января, 10:39

Modified 16 января, 10:41

Updated 16 января, 10:41

Автобусы-амфибии привлекут туристов в Ростов-на-Дону

Урбанист предложил запустить автобусы-амфибии в Ростове вместо канатки

16 января 2025, 10:39
Фото: wikimedia.org. Автобусы-амфибии привлекут туристов в Ростов-на-Дону
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Эксклюзив
Автобусы-амфибии будут для туристов в Ростове интереснее, чем канатная дорога через Дон, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев.

По заявлению главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, строительство канатной дороги в Ростове состоится, поскольку документация и проектирование объекта завершены.

При этом стоимость проезда для туристов и жителей города будет отличаться.

Ростовский урбанист Артемий Зайцев отмечает, что у Ростова нет необходимости в канатной дороге: этот вид транспорта лучше всего подходит для городов, где нельзя построить мост.

Логвиненко объяснил, почему в Ростове до сих пор не построили канатную дорогу
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По мнению эксперта, жители Ростовской области смогли бы гораздо дешевле и без необходимость ожидать очереди на посадку в кабину канатной дороги перемещаться по вело-пешеходному мосту.

«Если ставится задача всех удивить и привлечь туристов, то можно купить автобусы-амфибусы, которые от стадиона „Ростов-Арена“ довезут пассажиров до Театральной площади, переплывая реку Дон», — предлагает урбанист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что маршруты автобусов № 38 и № 72 в Ростове-на-Дону могут изменить.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Ростов
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