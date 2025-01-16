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Posted 16 января, 08:59

Published 16 января, 08:59

Modified 16 января, 09:01

Updated 16 января, 09:01

Почему Ростову не нужна канатная дорога и чем ее заменить

Урбанист Зайцев рассказал, чем можно заменить канатную дорогу в Ростове

16 января 2025, 08:59
Фото: 1MI. Почему Ростову не нужна канатная дорога и чем ее заменить
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Эксклюзив
Появление канатной дороги в Ростове принесет пользу только застройщикам, позволив повысить стоимость продажи квартир. Причем строить ее необязательно. Главное, сделать баннеры для рекламы, сообщил RostovGazeta блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Разговоры о строительстве канатной дороги в Ростове велись очень давно — больше десяти лет назад. Но последние годы эта тема появилась вновь. Даже многообещающий рекламный баннер разместил на заборе один из застройщиков.

Урбанист заостряет внимание на маленькие кабинки канатной дороги на рекламном баннере в Ростове
Урбанист заостряет внимание на маленькие кабинки канатной дороги на рекламном баннере в Ростове. Фото: блогер-урбанист Артемий Зайцев. rostovgazeta.ru

Ожидалось, что канатная дорога начнется с Театрального спуска и пройдет до Левобережной улицы. Эксперты высказывали мнение, что ее функции может легко выполнить обычный мост, который обойдется дешевле. И объясняли, что появление канатной дороги — это не более чем способ повысить стоимость квартир на левом берегу.

Урбанист Зайцев заявил, что Ростову не нужна канатная дорога через Дон
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Однако до сих пор канатную дорогу не построили. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, не нашлось инвестора реализовать этот проект. Тем не менее, от планов не отказались. Обещают, что канатная дорога появится в течение двух лет.

Примечательно, что стоимость проезда на ней планируется разной для ростовчан и для гостей города.

Стоимость реализации этого проекта оценивается в пять миллиардов рублей.

«Но эти деньги можно потратить на более значимые для города проекты. Например, на наземное метро в Левенцовке — на строительство 900 метров железной дороги и вокзала, реконструкцию путей и покупку поездов. Скоростной транспорт сразу свяжет Левенцовку, вокзал, Нанесена, Сельмаш и ЖК „Красный Аксай“, — уточняет Артемий Зайцев.
Вместо канатной дороги эксперт предлагает построить наземное метро в Левенцовке
Вместо канатной дороги эксперт предлагает построить наземное метро в Левенцовке . Фото: предоставил блогер-урбанист Артемий Зайцев. rostovgazeta.ru

А канатную дорогу через Дон, по словам собеседника, можно заменить на велопешеходный мост или на автобусы-амфибусы [*амфибус — это автобус, который умеет «плавать» — прим. редакции].

«Они будут ездить к стадиону и переправлять людей через Дон», — уточняет блогер-урбанист.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове установили модульные туалеты за 29 миллионов рублей и почему ими никто не пользуется.

Где в Ростове установлены общественные туалеты и почему ими никто не пользуется
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