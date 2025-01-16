Урбанист Зайцев рассказал, чем можно заменить канатную дорогу в Ростове

Posted 16 января, 08:59
Published 16 января, 08:59
Modified 16 января, 09:01
Updated 16 января, 09:01
Разговоры о строительстве канатной дороги в Ростове велись очень давно — больше десяти лет назад. Но последние годы эта тема появилась вновь. Даже многообещающий рекламный баннер разместил на заборе один из застройщиков.
Ожидалось, что канатная дорога начнется с Театрального спуска и пройдет до Левобережной улицы. Эксперты высказывали мнение, что ее функции может легко выполнить обычный мост, который обойдется дешевле. И объясняли, что появление канатной дороги — это не более чем способ повысить стоимость квартир на левом берегу.
Однако до сих пор канатную дорогу не построили. Как сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко, не нашлось инвестора реализовать этот проект. Тем не менее, от планов не отказались. Обещают, что канатная дорога появится в течение двух лет.
Примечательно, что стоимость проезда на ней планируется разной для ростовчан и для гостей города.
Стоимость реализации этого проекта оценивается в пять миллиардов рублей.
«Но эти деньги можно потратить на более значимые для города проекты. Например, на наземное метро в Левенцовке — на строительство 900 метров железной дороги и вокзала, реконструкцию путей и покупку поездов. Скоростной транспорт сразу свяжет Левенцовку, вокзал, Нанесена, Сельмаш и ЖК „Красный Аксай“, — уточняет Артемий Зайцев.
А канатную дорогу через Дон, по словам собеседника, можно заменить на велопешеходный мост или на автобусы-амфибусы [*амфибус — это автобус, который умеет «плавать» — прим. редакции].
«Они будут ездить к стадиону и переправлять людей через Дон», — уточняет блогер-урбанист.
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