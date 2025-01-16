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Posted 16 января, 10:25

Published 16 января, 10:25

Modified 16 января, 10:27

Updated 16 января, 10:27

В детсаду в Ростовской области детей кормили молочкой неизвестного происхождения

В детсаду в Ростовской области кормили опасными сметаной, творогом и ряженкой

16 января 2025, 10:25
Фото: Unsplash/lacostercell. В детсаду в Ростовской области детей кормили молочкой неизвестного происхождения
Молочные продукты неизвестного происхождения нашли в одном из детских садов в Ростовской области. Проверку не прошло дошкольное учреждение в Октябрьском районе, сообщает 16 января региональный Россельхознадзор.

Качество и безопасность пищевых продуктов проверяли сотрудники управления и органов прокуратуры. В одном из детских садов они обнаружили молочную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Там было и сливочное масло, и сметана, и ряженка, и творог, предназначенные для детей.

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В отношении заведующей возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Ей назначили штраф и потребовали устранить нарушение. Размер штрафа не уточняется, но согласно санкциям статьи, максимальная сумма составляет пять тысяч рублей для должностных лиц.

Ранее в Ростовской области выявили фантомное предприятие, которое производило сливочное масло без документов, подтверждающих качество и безопасность продукта.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Штраф#Детский сад#Проверка#Молочная продукция#Административное правонарушение#Россельхознадзор
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