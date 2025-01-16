В детсаду в Ростовской области кормили опасными сметаной, творогом и ряженкой

Качество и безопасность пищевых продуктов проверяли сотрудники управления и органов прокуратуры. В одном из детских садов они обнаружили молочную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Там было и сливочное масло, и сметана, и ряженка, и творог, предназначенные для детей.