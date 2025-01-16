В детсаду в Ростовской области кормили опасными сметаной, творогом и ряженкой

Posted 16 января, 10:25
Published 16 января, 10:25
Modified 16 января, 10:27
Updated 16 января, 10:27
Качество и безопасность пищевых продуктов проверяли сотрудники управления и органов прокуратуры. В одном из детских садов они обнаружили молочную продукцию без ветеринарных сопроводительных документов. Там было и сливочное масло, и сметана, и ряженка, и творог, предназначенные для детей.
В отношении заведующей возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки или убоя животных либо правил переработки, хранения или реализации продуктов животноводства». Ей назначили штраф и потребовали устранить нарушение. Размер штрафа не уточняется, но согласно санкциям статьи, максимальная сумма составляет пять тысяч рублей для должностных лиц.
Ранее в Ростовской области выявили фантомное предприятие, которое производило сливочное масло без документов, подтверждающих качество и безопасность продукта.