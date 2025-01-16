В ГАИ сообщили подробности массового ДТП с двумя автобусами под Ростовом

Сообщается, что ДТП произошло в 16.20 мск на автодороге «Западный обход Ростова-на-Дону». Недалеко от Батайска 80-летний водитель легковушки марки Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом Mercedes-Benz. За рулем был 56-летний мужчина.