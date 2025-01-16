В хищении 800 млн рублей обвинили экс-директора по экономике ГПЗ-10 в Ростове

По версии правоохранителей, в 2021 году с ГПЗ-10 заключили более 70 договоров на поставку подшипниковой продукции. Общая сумма контрактов достигала полутора миллиардов рублей. Через год выяснилось, что на заводе завысили цены. В ответе за это оказался бывший директор по экономике Николай Борисов. Экс-руководителя задержали и отправили в СИЗО.