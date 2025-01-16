В хищении 800 млн рублей обвинили экс-директора по экономике ГПЗ-10 в Ростове

Posted 16 января, 10:35
Published 16 января, 10:35
Modified 16 января, 10:37
Updated 16 января, 10:37
По информации Следкома, в отношении экс-руководителя возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Дело расследует главное военное следственное управление СК России.
По версии правоохранителей, в 2021 году с ГПЗ-10 заключили более 70 договоров на поставку подшипниковой продукции. Общая сумма контрактов достигала полутора миллиардов рублей. Через год выяснилось, что на заводе завысили цены. В ответе за это оказался бывший директор по экономике Николай Борисов. Экс-руководителя задержали и отправили в СИЗО.
О хищении крупной суммы стало известно осенью 2024 года, когда сотрудник собственной безопасности энергетической компании пытался договориться о прекращении проверки на ГПЗ-10. Цена вопроса составляла 20 миллионов рублей. Силовики задержали его, а накануне Нового года пришли с обысками на завод.