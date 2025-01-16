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Posted 16 января, 10:35

Published 16 января, 10:35

Modified 16 января, 10:37

Updated 16 января, 10:37

В хищении 800 млн рублей обвинили экс-директора по экономике ГПЗ-10 в Ростове

В хищении 800 млн рублей обвинили экс-директора по экономике ГПЗ-10 в Ростове

16 января 2025, 10:35
Фото: 1MI. В хищении 800 млн рублей обвинили экс-директора по экономике ГПЗ-10 в Ростове
В Ростове бывший директор по экономике и финансам государственного подшипникового завода №10 (ГПЗ-10) стал фигурантом дела о крупном хищении денег. Николая Борисова обвиняют в мошенничестве на 800 миллионов рублей при выполнении оборонного заказа.

По информации Следкома, в отношении экс-руководителя возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Дело расследует главное военное следственное управление СК России.

В Ростове возбудили дело против эвакуаторщиков, укравших микроавтобус волонтера
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По версии правоохранителей, в 2021 году с ГПЗ-10 заключили более 70 договоров на поставку подшипниковой продукции.
По версии правоохранителей, в 2021 году с ГПЗ-10 заключили более 70 договоров на поставку подшипниковой продукции.. Фото: Яндекс. Карты

По версии правоохранителей, в 2021 году с ГПЗ-10 заключили более 70 договоров на поставку подшипниковой продукции. Общая сумма контрактов достигала полутора миллиардов рублей. Через год выяснилось, что на заводе завысили цены. В ответе за это оказался бывший директор по экономике Николай Борисов. Экс-руководителя задержали и отправили в СИЗО.

О хищении крупной суммы стало известно осенью 2024 года, когда сотрудник собственной безопасности энергетической компании пытался договориться о прекращении проверки на ГПЗ-10. Цена вопроса составляла 20 миллионов рублей. Силовики задержали его, а накануне Нового года пришли с обысками на завод.

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