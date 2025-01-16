В Ростовской области назвали самые подорожавшие продукты

Posted 16 января, 16:50
Published 16 января, 16:50
Modified 16 января, 16:52
Updated 16 января, 16:52
Выяснилось, что по отношению к ноябрю 2024 в декабре больше всего в Ростовской области подорожали яйца. Средняя стоимость выросла на 10,4%. Также в декабре 2024 в регионе подскочила средняя стоимость плодоовощной продукции (8,1%) и подсолнечного масла (5,8%).
По сравнению с декабрем 2023 года больше всего цены выросли на сливочное масло (на 40,8%). О том, как жителям региона сэкономить на продукте, писала ранее RostovGazeta.
Ранее также сообщалось, что за год подорожали плодоовощные товары (цена повысилась на 29%). Кроме того, цены выросли на рыбу и молочные продукты (17,8% и 15,8% соответственно).
А вот стоимость яиц за указанный период снизилась — на 18,5%.