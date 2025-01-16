В Ростовской области назвали самые подорожавшие продукты

Выяснилось, что по отношению к ноябрю 2024 в декабре больше всего в Ростовской области подорожали яйца. Средняя стоимость выросла на 10,4%. Также в декабре 2024 в регионе подскочила средняя стоимость плодоовощной продукции (8,1%) и подсолнечного масла (5,8%).