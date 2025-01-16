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Posted 16 января, 16:50

Published 16 января, 16:50

Modified 16 января, 16:52

Updated 16 января, 16:52

В Ростовской области назвали самые подорожавшие продукты

В Ростовской области назвали самые подорожавшие продукты

16 января 2025, 16:50
Фото: 1MI.
За год средняя стоимость некоторых продуктов в Ростовской области значительно выросла. Подробную информацию сообщил Ростовстат в документе «Индексы цен по Ростовской области за декабрь 2024 года».

Выяснилось, что по отношению к ноябрю 2024 в декабре больше всего в Ростовской области подорожали яйца. Средняя стоимость выросла на 10,4%. Также в декабре 2024 в регионе подскочила средняя стоимость плодоовощной продукции (8,1%) и подсолнечного масла (5,8%).

По сравнению с декабрем 2023 года больше всего цены выросли на сливочное масло (на 40,8%). О том, как жителям региона сэкономить на продукте, писала ранее RostovGazeta.

Ранее также сообщалось, что за год подорожали плодоовощные товары (цена повысилась на 29%). Кроме того, цены выросли на рыбу и молочные продукты (17,8% и 15,8% соответственно).

А вот стоимость яиц за указанный период снизилась — на 18,5%.

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