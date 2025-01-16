В Ростовской области цены на бензин бьют рекорды, а кресло министра стало свободным

Posted 16 января, 16:33
Published 16 января, 16:33
Modified 16 января, 16:52
Updated 16 января, 16:52
С начала 2025 года средняя стоимость всех марок автомобильного топлива значительно выросла в Ростовской области.
Так, в период с 1 по 13 января цена на горючее увеличилась на 2,5 рубля до 62,5 рубля.
Топливо марки АИ-92 автовладельцы смогут приобрести в среднем за 55,97 рублей. Это — на 29 копеек больше, чем в декабре 2024.
Бензин АИ-95 на заправках Ростовской области в среднем стоит 62,11 рубля, на 19 копеек больше, чем в конце 2024.
А вот цена горючего марки АИ-98 выросла до 80,9 рублей (ранее — 79 рублей).
Дизельное топливо сейчас можно купить за 65,96 рублей, что на 44 копейки дешевле, чем в декабре 2024.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении от должности министра строительства и архитектуры региона Юрия Сильвестрова. Он возглавлял ведомство с февраля 2022 года.
Чиновник покинет рабочее место 1 марта 2025. До этого Сильвестров будет находиться в отпуске.
В данный момент обязанности министра легли на его зама Сергея Вифлянцева.
Утром 16 января ростовчане обнаружили в воде у берега Дона масляное пятно.
Загрязненный участок находился недалеко от здания по адресу Береговая, 121. На место происшествия прибыли инспекторы министерства природных ресурсов и сотрудники МЧС.
После этого специалисты приступили к локализации загрязнения. Источник пятна еще не установили.