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Posted 16 января, 16:33

Published 16 января, 16:33

Modified 16 января, 16:52

Updated 16 января, 16:52

В Ростовской области цены на бензин бьет рекорды, а кресло министра стало свободным

В Ростовской области цены на бензин бьют рекорды, а кресло министра стало свободным

16 января 2025, 16:33
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области цены на бензин бьет рекорды, а кресло министра стало свободным
В Ростовской области цена бензина перевалила за 80 рублей, врио губернатора региона Юрий Слюсарь уволил министра строительства Юрия Сильвестрова, а ростовчане обнаружили огромное масляное пятно в Дону.

Дорогой бензин

С начала 2025 года средняя стоимость всех марок автомобильного топлива значительно выросла в Ростовской области.

Так, в период с 1 по 13 января цена на горючее увеличилась на 2,5 рубля до 62,5 рубля.

Топливо марки АИ-92 автовладельцы смогут приобрести в среднем за 55,97 рублей. Это — на 29 копеек больше, чем в декабре 2024.

Бензин АИ-95 на заправках Ростовской области в среднем стоит 62,11 рубля, на 19 копеек больше, чем в конце 2024.

А вот цена горючего марки АИ-98 выросла до 80,9 рублей (ранее — 79 рублей).

Дизельное топливо сейчас можно купить за 65,96 рублей, что на 44 копейки дешевле, чем в декабре 2024.

Цена бензина перевалила за 80 рублей за литр в Ростовской области в январе
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Отставка министра

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ об освобождении от должности министра строительства и архитектуры региона Юрия Сильвестрова. Он возглавлял ведомство с февраля 2022 года.

Чиновник покинет рабочее место 1 марта 2025. До этого Сильвестров будет находиться в отпуске.

В данный момент обязанности министра легли на его зама Сергея Вифлянцева.

Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Юрия Сильвестрова
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Сильвестров покинет рабочее место 1 марта 2025.
Сильвестров покинет рабочее место 1 марта 2025.. Фото: Минстрой Ростовской области

Загрязнение Дона

Утром 16 января ростовчане обнаружили в воде у берега Дона масляное пятно.

Загрязненный участок находился недалеко от здания по адресу Береговая, 121. На место происшествия прибыли инспекторы министерства природных ресурсов и сотрудники МЧС.

После этого специалисты приступили к локализации загрязнения. Источник пятна еще не установили.

Большое масляное пятно обнаружили в реке Дон в Ростове
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