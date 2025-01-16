Владимир Ефимов: За пять лет учреждения культуры столицы получили 15 объектов

Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что особое внимание уделяется обновлению инфраструктуры в Центральном округе. В этом районе было создано десять объектов, общая площадь которых составляет 31,7 тыс. квадратных метров. Среди них — новые павильоны для зоопарка и театральные сценические площадки. Гаман отметил, что благодаря АИП можно эффективно расходовать бюджетные средства, создавая новые культурные пространства для жителей столицы и туристов.