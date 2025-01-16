Владимир Ефимов: За пять лет учреждения культуры столицы получили 15 объектов

Posted 16 января, 16:01
Published 16 января, 16:01
Modified 16 января, 16:01
Updated 16 января, 16:01
Общая площадь этих объектов составляет почти 52,7 тыс. квадратных метров, сообщил Владимир Ефимов, заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Как информирует mos.ru, Москва продолжает модернизировать свою инфраструктуру в рамках адресной инвестиционной программы (АИП), что способствует улучшению условий для работы культурных учреждений.
Ефимов подчеркнул, что АИП предоставляет возможность создавать ключевые объекты для городской инфраструктуры. По его данным, возведенные за пять лет в рамках данной программы здания получили театры, зоопарк и школы искусств.
Среди значимых проектов можно выделить здание музыкальной школы имени Ференца Листа в Вешняках, культурный центр «Строгино», новое здание для школы искусств имени М. И. Глинки на юго-востоке и новый культурный центр в ТиНАО. В Центральном административном округе, где сосредоточено большинство новых объектов, построили павильон для Московского зоопарка и новые объекты для театра «Уголок дедушки Дурова».
Министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что особое внимание уделяется обновлению инфраструктуры в Центральном округе. В этом районе было создано десять объектов, общая площадь которых составляет 31,7 тыс. квадратных метров. Среди них — новые павильоны для зоопарка и театральные сценические площадки. Гаман отметил, что благодаря АИП можно эффективно расходовать бюджетные средства, создавая новые культурные пространства для жителей столицы и туристов.
В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин отметил, что появление каждого нового объекта культуры открывает дополнительные возможности для образования и досуга. Он привел данные, согласно которым количество посетителей зоопарка, где недавно появились новые павильоны, увеличилось в 2,8 раза за последние три года, достигнув около 3,7 млн человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о том, что в 2024 году в городе было обновлено 63 объекта культуры, включая библиотеки, театры и школы искусств.