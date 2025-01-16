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Posted 16 января, 07:38

Published 16 января, 07:38

Modified 16 января, 07:40

Updated 16 января, 07:40

Врачи нашли редкое заболевание ЖКТ у подростка, страдающего рвотой после спорта

Врачи нашли редкое заболевание у подростка, страдающего рвотой после физнагрузки

16 января 2025, 07:38
Фото: Unsplash. Врачи нашли редкое заболевание ЖКТ у подростка, страдающего рвотой после спорта
15-летний житель Ростова-на-Дону около полутора лет мучался от рвоты, которая наступала при любых физических нагрузках, а также от постоянной изжоги после приема пищи, сообщает Минздрав Ростовской области.

В ОКДЦ Ростова-на-Дону обратился подросток, который уже не мог терпеть рвоту после занятий спортом и изжогу после еды. Врачи провели обследование и поставили диагноз — пищевод Баррета. Это редкое приобретенное предраковое заболевание, из-за которого происходит постоянный выброс соляной кислоты или желчи в пищевод.

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Мальчику было назначено соответствующее лечение, подавляющее проявления заболевания. Оно позволит ускорить процесс заживления эрозивных дефектов и станет профилактикой аденокарциномы (злокачественная опухоль).

Добавим, что изменения, наступившие в организме ребенка, считаются необратимыми, однако терапия и режим замедлят развитие заболевания.

Ранее врачи в Ростове удалили десять опухолей за раз из матки пациентки.

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