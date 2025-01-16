Врачи нашли редкое заболевание у подростка, страдающего рвотой после физнагрузки

В ОКДЦ Ростова-на-Дону обратился подросток, который уже не мог терпеть рвоту после занятий спортом и изжогу после еды. Врачи провели обследование и поставили диагноз — пищевод Баррета. Это редкое приобретенное предраковое заболевание, из-за которого происходит постоянный выброс соляной кислоты или желчи в пищевод.