Врачи нашли редкое заболевание у подростка, страдающего рвотой после физнагрузки

Posted 16 января, 07:38
Published 16 января, 07:38
Modified 16 января, 07:40
Updated 16 января, 07:40
В ОКДЦ Ростова-на-Дону обратился подросток, который уже не мог терпеть рвоту после занятий спортом и изжогу после еды. Врачи провели обследование и поставили диагноз — пищевод Баррета. Это редкое приобретенное предраковое заболевание, из-за которого происходит постоянный выброс соляной кислоты или желчи в пищевод.
Мальчику было назначено соответствующее лечение, подавляющее проявления заболевания. Оно позволит ускорить процесс заживления эрозивных дефектов и станет профилактикой аденокарциномы (злокачественная опухоль).
Добавим, что изменения, наступившие в организме ребенка, считаются необратимыми, однако терапия и режим замедлят развитие заболевания.
Ранее врачи в Ростове удалили десять опухолей за раз из матки пациентки.