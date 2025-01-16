ВТБ: спрос на депозиты в декабре оказался рекордным

«В прошлом году мы поставили рекорд по привлечению средств розничных клиентов. Наш портфель увеличился в полтора раза. Это вдвое выше динамики всего рынка, который, скорее всего, даже обгонит прогнозные показатели и перешагнет ожидаемые ранее 26% прироста. В наступившем году спрос на накопительные продукты сохранится на столь же высоком уровне. Это выгодно и для клиентов, которые за год смогут почти на четверть увеличить свой капитал, и для банков, которые направляют привлеченные средства на кредитование реального сектора экономики», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.