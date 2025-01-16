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Posted 16 января, 11:15

Published 16 января, 11:15

Modified 16 января, 11:17

Updated 16 января, 11:17

Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Сильвестрова

Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Юрия Сильвестрова

16 января 2025, 11:15
Фото: donland.ru. Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Сильвестрова
Врио губернатора Ростовской области подписал указ об освобождении от должности министра строительства и архитектуры донского региона Юрия Сельвестрова. Сведения опубликованы на сайте областного правительства.

В четверг, 16 января, врио главы Роствоской области Юрий Слюсарь подписал указ, который с 1 марта 2025 года освобождает министра строительства, архитектуры и территориального развития донского региона Юрия Сильвестрова от занимаемой должности.

Отмечается, что сейчас Сильвестров находится в отпуске, а уже после него и покинет свой пост. В это время его обязанности выполняет замминистра строительства и архитектуры Ростовской области Сергей Вифлянцев.

Юрий Слюсарь сообщил о своем участии в выборах губернатора Ростовской области
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Добавим, что Сельвестров стал министром в феврале 2022 года.

Ранее стало известно, что в Ростовской области свой пост покинул председатель Комитета охраны культурного наследия Иван Грунский.

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