Юрий Слюсарь уволил министра строительства Ростовской области Юрия Сильвестрова

Posted 16 января, 11:15
Published 16 января, 11:15
Modified 16 января, 11:17
Updated 16 января, 11:17
В четверг, 16 января, врио главы Роствоской области Юрий Слюсарь подписал указ, который с 1 марта 2025 года освобождает министра строительства, архитектуры и территориального развития донского региона Юрия Сильвестрова от занимаемой должности.
Отмечается, что сейчас Сильвестров находится в отпуске, а уже после него и покинет свой пост. В это время его обязанности выполняет замминистра строительства и архитектуры Ростовской области Сергей Вифлянцев.
Добавим, что Сельвестров стал министром в феврале 2022 года.
Ранее стало известно, что в Ростовской области свой пост покинул председатель Комитета охраны культурного наследия Иван Грунский.