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Posted 16 января, 10:27

Published 16 января, 10:27

Modified 16 января, 10:29

Updated 16 января, 10:29

Заключенные сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Заключенные сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

16 января 2025, 10:27
Фото: rostovgazeta.ru. Заключенные сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
В СИЗО-1 Ростова-на-Дону была пресечена попытка побега заключенных. Злоумышленники сделали подкоп, через который и собирались выбраться, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По информации СМИ, заключенный Эльнур Т. спланировал побег из СИЗО-1 Ростова-на-Дону и сделал подкоп. Реализовать план он решил 14 января совместно со своими сокамерниками, которых также подговорил сбежать. Однако выбраться злоумышленникам не удалось, так как один из заключенных, не участвующий в плане, сдал нарушителей порядка охране.

Сотрудники следственного изолятора задержали организатора побега и отправили его на допрос. Кроме того, после инцидента в камерах у заключенных был проведен обыск. Во время него нашли сразу девять сотовых телефонов и несколько шампуров.

Официального подтверждения происшествия пока не поступало. Информация требует проверки.

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Ранее СИЗО-1 Ростова-на-Дону прославился на всю страну после скандальной попыткой побега шести заключенных летом 2024 года. Арестанты вооружились подручными предметами, взяли двух заложников и пытались добиться освобождения. Всех их пришлось ликвидировать.

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