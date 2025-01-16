Заключенные сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

Posted 16 января, 10:27
Published 16 января, 10:27
Modified 16 января, 10:29
Updated 16 января, 10:29
По информации СМИ, заключенный Эльнур Т. спланировал побег из СИЗО-1 Ростова-на-Дону и сделал подкоп. Реализовать план он решил 14 января совместно со своими сокамерниками, которых также подговорил сбежать. Однако выбраться злоумышленникам не удалось, так как один из заключенных, не участвующий в плане, сдал нарушителей порядка охране.
Сотрудники следственного изолятора задержали организатора побега и отправили его на допрос. Кроме того, после инцидента в камерах у заключенных был проведен обыск. Во время него нашли сразу девять сотовых телефонов и несколько шампуров.
Официального подтверждения происшествия пока не поступало. Информация требует проверки.
Ранее СИЗО-1 Ростова-на-Дону прославился на всю страну после скандальной попыткой побега шести заключенных летом 2024 года. Арестанты вооружились подручными предметами, взяли двух заложников и пытались добиться освобождения. Всех их пришлось ликвидировать.