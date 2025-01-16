Заключенные сделали подкоп и пытались сбежать из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

По информации СМИ, заключенный Эльнур Т. спланировал побег из СИЗО-1 Ростова-на-Дону и сделал подкоп. Реализовать план он решил 14 января совместно со своими сокамерниками, которых также подговорил сбежать. Однако выбраться злоумышленникам не удалось, так как один из заключенных, не участвующий в плане, сдал нарушителей порядка охране.