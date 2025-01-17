Беларусь поможет решить проблемы с транспортом в Ростовской области

Posted 17 января, 10:02
Published 17 января, 10:02
Modified 17 января, 10:05
Updated 17 января, 10:05
Помимо мусоровозов и коммунальной техники, из Беларуси могут поставить в Ростов инновационный струнный транспорт. Это такая надземная система, в которой вагоны двигаются по рельсам, натянутым между опорами. По описанию похоже на ж/д дорогу в десятке метров над землей.
Конструкторское предприятие, которое занимается развитием струнных технологий, находится в Минске. В 2015 году возле города Марьина Горка Минской области начали строить ЭкоТехноПарк, где установили три демонстрационных участка струнного транспорта. Теперь белорусские специалисты строят нечто подобное в ОАЭ.
Ранее урбанист предложил властям Ростова закупить автобусы-амфибии.