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Posted 17 января, 10:02

Published 17 января, 10:02

Modified 17 января, 10:05

Updated 17 января, 10:05

Беларусь поможет решить проблемы с транспортом в Ростовской области

Беларусь поможет решить проблемы с транспортом в Ростовской области

17 января 2025, 10:02
Фото: wikimedia.org. Беларусь поможет решить проблемы с транспортом в Ростовской области

Беларусь хочет отправить струнный транспорт в Ростов-на-Дону

Республика Белоруссия предложила помочь решить проблему с транспортом в Ростовской области. С предложением выступил исполняющий обязанности руководителя генконсульства Беларуси в Ростове Дмитрий Шкурдь.

Помимо мусоровозов и коммунальной техники, из Беларуси могут поставить в Ростов инновационный струнный транспорт. Это такая надземная система, в которой вагоны двигаются по рельсам, натянутым между опорами. По описанию похоже на ж/д дорогу в десятке метров над землей.

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Конструкторское предприятие, которое занимается развитием струнных технологий, находится в Минске. В 2015 году возле города Марьина Горка Минской области начали строить ЭкоТехноПарк, где установили три демонстрационных участка струнного транспорта. Теперь белорусские специалисты строят нечто подобное в ОАЭ.

Ранее урбанист предложил властям Ростова закупить автобусы-амфибии.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Общественный транспорт#Транспорт#Пассажирский транспорт#Правительство региона
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