Беларусь поможет решить проблемы с транспортом в Ростовской области

Помимо мусоровозов и коммунальной техники, из Беларуси могут поставить в Ростов инновационный струнный транспорт. Это такая надземная система, в которой вагоны двигаются по рельсам, натянутым между опорами. По описанию похоже на ж/д дорогу в десятке метров над землей.