Благодаря Сберу ростовчане защитили от мошенников более 1 млрд рублей

По его словам, для защиты от киберпреступников банк непрерывно работает над улучшением систем защиты и активно сотрудничает с органами правопорядка. Сотрудники Сбера обладают необходимыми компетенциями для выявления признаков воздействия третьих лиц и предотвращения хищений. И это приносит свои плоды: в прошлом году благодаря такому подходу Сберу удалось уберечь от мошеннических действий денежные средства клиентов из Ростовской области в размере 1,2 миллиарда рублей.