Благодаря Сберу ростовчане защитили от мошенников более 1 млрд рублей

Posted 17 января, 10:30
Published 17 января, 10:30
Modified 17 января, 10:31
Updated 17 января, 10:31
Мошенники придумывают различные предлоги, чтобы убедить граждан перевести средства на так называемые безопасные счета. Например, чуть не стал жертвой аферистов пенсионер из Таганрога. Он пришел в офис Сбера с просьбой выдать ему 1 миллион рублей наличными. Ранее банк заблокировал перевод его сбережений, поскольку система определила транзакцию как подозрительную.
Клиент сообщил, что деньги ему необходимы для покупки автомобиля. Он категорически отказался перенести дату снятия средств на следующий день, пояснив, что деньги ему нужны срочно. Беспокойное поведение клиента подсказало сотрудникам банка, что он столкнулся с действиями мошенников.
Совместные усилия органов правопорядка и службы безопасности Сбера позволили выяснить, что мужчине незадолго до визита в офис звонили аферисты, которые представились сотрудниками ветеранской организации и силовых структур. Они по очереди убеждали пенсионера, что с его счета пытаются снять деньги, и настаивали на переводе средств на якобы безопасный счет. Благодаря оперативным действиям преступление удалось предотвратить, и сбережения клиента были сохранены.
Как рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим, мошенники постоянно создают новые схемы обмана населения. При этом зачастую они пользуются методами психологической манипуляции.
По его словам, для защиты от киберпреступников банк непрерывно работает над улучшением систем защиты и активно сотрудничает с органами правопорядка. Сотрудники Сбера обладают необходимыми компетенциями для выявления признаков воздействия третьих лиц и предотвращения хищений. И это приносит свои плоды: в прошлом году благодаря такому подходу Сберу удалось уберечь от мошеннических действий денежные средства клиентов из Ростовской области в размере 1,2 миллиарда рублей.
«Также я советую каждому человеку быть бдительным и внимательным в разговорах с незнакомцами по телефону и сохранять критическое мышление», — порекомендовал Константин Бугрим.
Всего по итогам прошлого года Сбер помог сохранить гражданам более трехсот миллиардов рублей благодаря антифрод-системе и работе сотрудников. В 2024 году эффективность антифрод-системы банка достигла 99,8%, что является одним из самых высоких показателей в мире для подобных систем.