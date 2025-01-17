Больше суток в Ростовской области не могут найти 13-летнюю школьницу

Posted 17 января, 12:11
Published 17 января, 12:11
Modified 17 января, 12:13
Updated 17 января, 12:13
13-летняя Валерия К. ушла из дома в Новочеркасске в четверг, 16 января, около 07.30 мск и больше не возвращалась. Известно, что подросток была одета в основном в черное: шапка, джинсы, куртка, ботинки и рюкзак, также на ней был белый свитер.
Девочка худощавого телосложения, выглядит на свой возраст. У нее русые волосы до плеч. Особых примет нет.
Добавим, что ребенок уже больше суток не выходит на связь. Если вдруг вы заметите похожую по описанию девочку или знаете ее точное местонахождение, то об этом можно сообщить по номеру телефона: 8(86352)32351 — дежурная часть или 02, 102 и 112.
Ранее RostovGazeta рассказала, что почти 1060 человек пропали в Ростовской области в 2024 году.