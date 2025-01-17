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Posted 17 января, 12:11

Published 17 января, 12:11

Modified 17 января, 12:13

Updated 17 января, 12:13

Девочку-подростка разыскивают больше суток в Ростовской области

Больше суток в Ростовской области не могут найти 13-летнюю школьницу

17 января 2025, 12:11
Фото: rostovgazeta.ru. Девочку-подростка разыскивают больше суток в Ростовской области
В Ростовской области пропала 13-летняя девочка. Она ушла из дома около суток назад и до сих пор не выходила на связь, информирует направление по связям со СМИ МУ МВД России «Новочеркасское».

13-летняя Валерия К. ушла из дома в Новочеркасске в четверг, 16 января, около 07.30 мск и больше не возвращалась. Известно, что подросток была одета в основном в черное: шапка, джинсы, куртка, ботинки и рюкзак, также на ней был белый свитер.

Девочка худощавого телосложения, выглядит на свой возраст. У нее русые волосы до плеч. Особых примет нет.

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Добавим, что ребенок уже больше суток не выходит на связь. Если вдруг вы заметите похожую по описанию девочку или знаете ее точное местонахождение, то об этом можно сообщить по номеру телефона: 8(86352)32351 — дежурная часть или 02, 102 и 112.

Ранее RostovGazeta рассказала, что почти 1060 человек пропали в Ростовской области в 2024 году.

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