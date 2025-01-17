Больше суток в Ростовской области не могут найти 13-летнюю школьницу

Добавим, что ребенок уже больше суток не выходит на связь. Если вдруг вы заметите похожую по описанию девочку или знаете ее точное местонахождение, то об этом можно сообщить по номеру телефона: 8(86352)32351 — дежурная часть или 02, 102 и 112.