Члена ОПС «Сельмаш» осудили за вымогательство у сокамерников и хранение оружия

Мужчина отбывал наказание в ИК за покушение на убийство и незаконное приобретение, хранение, перевозку или изготовление наркотиков. Находясь в колонии, он все равно умудрился нарушить закон сразу по двум статьям. Осужденный разжился огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. А также стал вымогать деньги у одного из других заключенных.