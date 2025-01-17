rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 13:44

Published 17 января, 13:44

Modified 17 января, 15:58

Updated 17 января, 15:58

Заключенный с огнестрелом вымогал деньги у сокамерников в колонии Ростова

Члена ОПС «Сельмаш» осудили за вымогательство у сокамерников и хранение оружия

17 января 2025, 13:44
Фото: 1MI. Заключенный с огнестрелом вымогал деньги у сокамерников в колонии Ростова
Осужденный исправительной колонии в Ростове вымогал у сокамерников деньги под угрозой насилия. Об участнике ОПС «Сельмаш» Владимире Уфине сообщает региональное УФСБ.

Мужчина отбывал наказание в ИК за покушение на убийство и незаконное приобретение, хранение, перевозку или изготовление наркотиков. Находясь в колонии, он все равно умудрился нарушить закон сразу по двум статьям. Осужденный разжился огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. А также стал вымогать деньги у одного из других заключенных.

— Он неоднократно требовал под угрозой насилия у другого осужденного передавать ему денежные средства, — уточнили в ведомстве.
Суд оставил без движения иск жителей Ростова к властям по Западной хорде
Узнать подробнее

Владимир Уфин снова оказался на скамье подсудимых, не успев отбыть предыдущее наказание. В Ростовском областном суде его признали виновным и приговорили к 10 годам колонии особого режима.

Ранее в ФСБ рассказали, почему задержали полковника МВД из Ростовской области Сергея Глазырина.

Читайте также:
Экс-глава донского Минздрава Быковская не смогла смягчить приговорВ Ростовской области адвокат обещал замять дело о наркотиках за 3 млн рублейВ Ростове осудили двух мошенников, обманувших жителя Ростовской области на 3,7 млн
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ФСБ#Суд#Огнестрельное оружие#Колония#Вымогательство#УК#Осужденный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика