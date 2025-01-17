Члена ОПС «Сельмаш» осудили за вымогательство у сокамерников и хранение оружия

Posted 17 января, 13:44
Published 17 января, 13:44
Modified 17 января, 15:58
Updated 17 января, 15:58
Мужчина отбывал наказание в ИК за покушение на убийство и незаконное приобретение, хранение, перевозку или изготовление наркотиков. Находясь в колонии, он все равно умудрился нарушить закон сразу по двум статьям. Осужденный разжился огнестрельным оружием и боеприпасами к нему. А также стал вымогать деньги у одного из других заключенных.
— Он неоднократно требовал под угрозой насилия у другого осужденного передавать ему денежные средства, — уточнили в ведомстве.
Владимир Уфин снова оказался на скамье подсудимых, не успев отбыть предыдущее наказание. В Ростовском областном суде его признали виновным и приговорили к 10 годам колонии особого режима.
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