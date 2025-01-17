Детского тренера в Ростовской области обвинили в педофилии

Posted 17 января, 12:22
Published 17 января, 12:22
Modified 17 января, 13:42
Updated 17 января, 13:42
По версии следователей, мужчина, который работал тренером в детском спортивном учреждении, под предлогом массажа заманивал трех девочек к себе домой и совершал надругательство над ними.
Сейчас подозреваемый задержан. Следователи направили ходатайство о заключении мужчины под стражу. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее в Ростове мужчина с ножом совершил жестокое нападение на девушку и мальчика. Подробнее читайте в сюжете RostovGazeta.
До этого в Ростовской области арестовали подозреваемого в изнасиловании школьницы.