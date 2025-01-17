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Posted 17 января, 12:22

Published 17 января, 12:22

Modified 17 января, 13:42

Updated 17 января, 13:42

Детского тренера в Ростовской области обвинили в педофилии

Детского тренера в Ростовской области обвинили в педофилии

17 января 2025, 12:22
Фото: prostooleh/frepik. Детского тренера в Ростовской области обвинили в педофилии
В Волгодонске возбудили уголовное дело против 62-летнего тренера, которого подозревают в надругательстве над несовершеннолетними девочками. Об этом рассказал ростовский Следком.

По версии следователей, мужчина, который работал тренером в детском спортивном учреждении, под предлогом массажа заманивал трех девочек к себе домой и совершал надругательство над ними.

Сейчас подозреваемый задержан. Следователи направили ходатайство о заключении мужчины под стражу. В данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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Ранее в Ростове мужчина с ножом совершил жестокое нападение на девушку и мальчика. Подробнее читайте в сюжете RostovGazeta.

До этого в Ростовской области арестовали подозреваемого в изнасиловании школьницы.

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