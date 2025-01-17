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Posted 17 января, 15:06

Published 17 января, 15:06

Modified 17 января, 15:07

Updated 17 января, 15:07

«Домклик» назвал регионы с наибольшей скидкой на готовое жилье

«Домклик» назвал регионы с наибольшей скидкой на готовое жилье

17 января 2025, 15:06
Максимальные скидки на жилье на вторичном рынке среди крупнейших регионов России наблюдаются в Воронежской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае. Это результаты исследования аналитиков сервиса «Домклик».

Анализ продаж квартир через платформу «Домклик» с декабря 2024 года по начало января 2025 года охватил 17 крупнейших субъектов РФ. Выяснилось, что в регионах с наибольшими скидками лидируют Воронежская область и Краснодарский край (11,4 и 11,3% соответственно) и Волгоградская область (7,6%), пишет inkazan.ru.

В среднем по России размер скидки на вторичное жилье составил 6% за указанный период. То есть при покупке квартиры за пять миллионов рублей покупатель может сторговать около 300 тысяч.

Продавцы готовых квартир в Санкт-Петербурге менее уступчивы, предоставляя скидку в 3,3%. В Новосибирской области этот показатель составляет немногим выше — 3,9%, а в Красноярском крае — 4%. В Москве и Подмосковье скидка составляет 4,1% и 4,5% соответственно.

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил, что, несмотря на значительную ключевую ставку, интерес к готовому жилью оставался на стабильном уровне до ноября 2024 года. Это объясняет отсутствие значительного падения цен. Однако в конце 2024 года наблюдалось резкое снижение спроса, что может привести к более заметным изменениям на рынке, отметил эксперт.

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