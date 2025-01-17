«Домклик» назвал регионы с наибольшей скидкой на готовое жилье

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, отметил, что, несмотря на значительную ключевую ставку, интерес к готовому жилью оставался на стабильном уровне до ноября 2024 года. Это объясняет отсутствие значительного падения цен. Однако в конце 2024 года наблюдалось резкое снижение спроса, что может привести к более заметным изменениям на рынке, отметил эксперт.