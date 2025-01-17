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Posted 17 января, 18:40

Published 17 января, 18:40

Modified 17 января, 18:42

Updated 17 января, 18:42

Две фуры заблокировали проезд к ж/д путям в Ростовской области

Две фуры заблокировали проезд к ж/д путям в Ростовской области

17 января 2025, 18:40
Фото: тг Таганрог. Происшествия. Две фуры заблокировали проезд к ж/д путям в Ростовской области
В Неклиновском районе Ростовской области два большегруза заблокировали проезд через железнодорожные пути, застряв посреди дороги. Происшествие случилось 17 января в хуторе Михайловка.

Кадры с места инцидента очевидцы опубликовали в telegram-канале «Таганрог. Происшествия». На фото видно, как одна из фур развернута посреди дороги прямо на переезде через железнодорожные пути. По словам автомобилистов, с другой стороны стоит еще один большегруз, который не дает проехать.

— Полный коллапс! Две фуры перегородили дорогу перед поездом и после, — пишет автор поста. — При развороте одна из фур заехала на обочину тягачом и застряла.
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В комментариях подписчики отметили, что это уже не первый случай, когда фуры там пытаются проехать.

— Люди неместные, не знают дороги. А навигатор ведет всех подряд туда — хоть на легковой, хоть на грузовой машине. Дорогу надо отметить как для легковых автомобилей, — объяснили местные жители.

На место прибыли спасатели. Официальной информации о происшествии пока нет.

Несколько дней назад водитель фуры попал в ДТП на трассе М-4 «Дон». Большегруз на скорости вылетел в кювет.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Неклиновский район#Железнодорожные пути#Михайловка#Навигатор#Коллапс#Происшествия#Фуры
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