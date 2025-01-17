Две фуры заблокировали проезд к ж/д путям в Ростовской области

Posted 17 января, 18:40
Published 17 января, 18:40
Modified 17 января, 18:42
Updated 17 января, 18:42
Кадры с места инцидента очевидцы опубликовали в telegram-канале «Таганрог. Происшествия». На фото видно, как одна из фур развернута посреди дороги прямо на переезде через железнодорожные пути. По словам автомобилистов, с другой стороны стоит еще один большегруз, который не дает проехать.
— Полный коллапс! Две фуры перегородили дорогу перед поездом и после, — пишет автор поста. — При развороте одна из фур заехала на обочину тягачом и застряла.
В комментариях подписчики отметили, что это уже не первый случай, когда фуры там пытаются проехать.
— Люди неместные, не знают дороги. А навигатор ведет всех подряд туда — хоть на легковой, хоть на грузовой машине. Дорогу надо отметить как для легковых автомобилей, — объяснили местные жители.
На место прибыли спасатели. Официальной информации о происшествии пока нет.
Несколько дней назад водитель фуры попал в ДТП на трассе М-4 «Дон». Большегруз на скорости вылетел в кювет.