Две фуры заблокировали проезд к ж/д путям в Ростовской области

Кадры с места инцидента очевидцы опубликовали в telegram-канале «Таганрог. Происшествия». На фото видно, как одна из фур развернута посреди дороги прямо на переезде через железнодорожные пути. По словам автомобилистов, с другой стороны стоит еще один большегруз, который не дает проехать.