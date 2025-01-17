Эксперты раскритиковали законопроект о запрете на продажу вейпов в павильонах

Posted 17 января, 10:55
Published 17 января, 10:55
Modified 17 января, 10:57
Updated 17 января, 10:57
Такой законопроект был направлен Государственным советом Удмуртской Республики в Государственную думу РФ.
В пояснительной записке говорится о том, что данная инициатива призвана ограничить доступ лиц, не достигших совершеннолетнего возраста, к электронным сигаретам. Эксперты считают, что предложенный законопроект вряд ли будет поддержан, его необходимо доработать.
«Запрет на продажу никотинсодержащей продукции в павильонах, который, как объясняют его авторы, направлен на ограничение доступа к ней несовершеннолетних, выглядит избыточным по ряду причин, — отмечает Артём Кирьянов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, — Во-первых, несмотря на то, что подобные инициативы действуют в некоторых регионах, действующий объем регулирующих норм в отношении никотинсодержащей продукции и ограничения доступа к ней несовершеннолетних, учитывая новеллы, которые уже вступили в силу или вступят в силу в новом году, выглядит достаточным. Вопрос в том, чтобы обеспечить фактическое исполнение уже принятых норм. Во-вторых, в предложенном виде законопроект скорее направлен на борьбу с легальной малоформатной торговлей, что создает риски для сбора налоговых доходов в бюджет страны».
Позицию Кирьянова поддержал президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов:
«Предложение о федеральном запрете на продажу никотинсодержащей продукции в павильонах с целью ограничения ее доступности для несовершеннолетних фактически презюмирует, что розница, действующая в этих объектах по всей стране, торгует нелегально, потому что продажа никотинсодержащей продукции несовершеннолетним уже запрещена, а доступ к ней для них дополнительно ограничен рядом инициатив, уже вступивших или вступающих в силу».
Заместитель директора института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин отметил:
«Несмотря на то, что внедрение запрета торговли никотинсодержащей продукцией в павильонах обуславливается заботой о несовершеннолетних, фактическим результатом может стать сокращение легальных точек торговли в малой рознице, а совершеннолетние курильщики, в свою очередь, столкнутся с неудобствами с точки зрения потребительских привычек. При этом последние не откажутся от курения, что может привести к росту точек нелегальной торговли. Таким образом, предложенная норма, направленная на защиту интересов одной категории граждан, фактически дискриминирует несколько других категорий, создавая условия для развития нелегального потребления».
Напомним: аналогичная инициатива в декабре прошлого года уже была направлена в профильный Комитет по охране здоровья сенатором Государственной думы Вячеславом Володиным. Подготовили документ депутаты от фракции КПРФ. Проект предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них. Инициатива не получила поддержки правительства, поскольку введение тотального запрета может привести к росту нелегального оборота такой продукции.
В том же месяце был принят в первом чтении другой законопроект, который усиливает наказание за продажу «табачной и никотинсодержащей продукции, а также устройств для ее потребления или сырья для их производства» несовершеннолетним. Штрафы за подобные правонарушения в соответствии с указанным законопроектом увеличиваются и могут достигать 2 миллионов рублей.
Следует отметить, что закон, запрещающий продажу вейпов несовершеннолетним, вступил в силу в 2023 году.