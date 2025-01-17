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Posted 17 января, 15:41

Published 17 января, 15:41

Modified 17 января, 15:43

Updated 17 января, 15:43

Энергетики предупредили о возможных авариях из-за непогоды в Ростовской области

Энергетики предупредили о возможных авариях из-за непогоды в Ростовской области

17 января 2025, 15:41
Фото: «Россети Юг». Энергетики предупредили о возможных авариях из-за непогоды в Ростовской области
В «Ростовэнерго» введен особый режим работы из-за непогоды в Ростовской области. Регион накроют сильные ветра до 15 метров в секунду и дождь в сочетании со снегом, сообщает компания «Россети Юг».

В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области энергетики будут проводить постоянный мониторинг обстановки, контроль работы оборудования и внеплановые обходы воздушных ЛЭП.

Кроме того, на случай аварии в регионе сформированы 237 бригад энергетиков, состоящие из 1,4 тысячи специалистов и 505 единиц спецтехники. При необходимости энергетики будут в срочном порядке отправлены на место аварии для устранения неполадок.

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Ранее метеорологи предупредили водителей о том, что мокрый снег обрушился на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.

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