Энергетики предупредили о возможных авариях из-за непогоды в Ростовской области

Posted 17 января, 15:41
Published 17 января, 15:41
Modified 17 января, 15:43
Updated 17 января, 15:43
В связи с ухудшением погодных условий в Ростовской области энергетики будут проводить постоянный мониторинг обстановки, контроль работы оборудования и внеплановые обходы воздушных ЛЭП.
Кроме того, на случай аварии в регионе сформированы 237 бригад энергетиков, состоящие из 1,4 тысячи специалистов и 505 единиц спецтехники. При необходимости энергетики будут в срочном порядке отправлены на место аварии для устранения неполадок.
Ранее метеорологи предупредили водителей о том, что мокрый снег обрушился на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.