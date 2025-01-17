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Posted 17 января, 05:03

Published 17 января, 05:03

Modified 17 января, 05:03

Updated 17 января, 05:03

ФК «Ростов» разрешили построить тренировочную базу на левом берегу

ФК «Ростов» разрешили построить тренировочную базу на левом берегу

17 января 2025, 05:03
Фото: vk.com/fcrostov. ФК «Ростов» разрешили построить тренировочную базу на левом берегу
В Ростове на левом берегу Дона появится тренировочная площадка для ФК «Ростов». Соответствующий документ появился на сайте горадминистрации.

Сообщается, что власти Ростова дали соглашение на возведение тренировочной базы на улице Пойменная, 2а. Кроме того, по этому адресу собираются разместить КПП, насосные станции, тепловые пункты, две трибуны на 500 и 1500 мест.

Также будут построены корпусы женского и молодежного составов тренировочной базы ФК «Ростов».

Алексей Логвиненко рассказал о сносе ипподрома в Ростове
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Ранее появилась информация, что власти Ростова запретили скандальную стройку бизнес-центра на левом берегу Дона.

До этого глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, когда в донской столице возведут канатную дорогу.

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