ФК «Ростов» разрешили построить тренировочную базу на левом берегу

Posted 17 января, 05:03
Published 17 января, 05:03
Modified 17 января, 05:03
Updated 17 января, 05:03
Сообщается, что власти Ростова дали соглашение на возведение тренировочной базы на улице Пойменная, 2а. Кроме того, по этому адресу собираются разместить КПП, насосные станции, тепловые пункты, две трибуны на 500 и 1500 мест.
Также будут построены корпусы женского и молодежного составов тренировочной базы ФК «Ростов».
Ранее появилась информация, что власти Ростова запретили скандальную стройку бизнес-центра на левом берегу Дона.
До этого глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, когда в донской столице возведут канатную дорогу.