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Posted 17 января, 06:36

Published 17 января, 06:36

Modified 17 января, 06:38

Updated 17 января, 06:38

Где в Ростове можно набрать святой воды на Крещение

Где в Ростове можно набрать святой воды на Крещение

17 января 2025, 06:36
Фото: 1MI. Где в Ростове можно набрать святой воды на Крещение
В Ростове 18 и 19 января в храмах проведут водосвятный молебен в честь праздника Крещение Господне. В горадминистрации рассказали, где в Ростове можно окунуться в купель и набрать святой воды.

Где набрать святой воды в Ростове на Крещение

Сообщается, что в течение дня 18 января и 19 января во всех 56 храмах Ростова священники будут проводить освящение воды.

Кроме того, в 2025 году для крещенских омовений подготовили семь локаций, где священники будут проводить водосвятный молебен. Это:

— «Гремучий» родник по адресу Амбулаторная, 55;

— Часовня на Всесоюзной, 196;

— Серафимовский источник в Ботсаду ЮФУ;

— Родник «Серебряный», святой Георгиевский источник на переулке Красноярский, 13;

— Купель на территории храмового парка по адресу 339-й Стрелковой дивизии, 33;

— Купель Свято-Иверского женского монастыря на Неклиновской, 4;

— Родник Сурб Хач по улице Баграмяна, 1.

Уточняется, что на всех семи локациях будут расположены подходы и раздевалки. Работу святых источников будет контролироваться медработники и сотрудники МЧС.

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Места для обрядового купания в Ростовской области

В Ростовской области, по информации регионального ГУ МЧС России, предварительно определили 69 мест массового организованного проведения Крещенских купаний. Все купели будут оборудованы лестницами и перилами в местах входа и выхода, а также специальными ограничителями.

Кроме того, требования безопасности предусматривают дежурство спасателей, бригад скорой помощи и сотрудников полиции. Спасательные посты планируется укомплектовать необходимым спасательным оборудованием.

Всего в обеспечении безопасности будет задействовано свыше 1000 человек, около 250 единиц техники, в том числе 25 плавсредств.

Ознакомиться с адресами купелей можно по ссылке.

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Какая погода будет на Крещение

В Ростове-на-Дону в ночь на 19 января ожидается пасмурная погода без осадков. Температура опустится до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +1.

В регионе в ночные часы в северных районах температура составит около -2 градусов. В южной части региона до +4. Кроме того, 19 января синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.

Уточняется, что на всех семи локациях будут расположены подходы и раздевалки.
Уточняется, что на всех семи локациях будут расположены подходы и раздевалки.. Фото: rostovgazeta.ru
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