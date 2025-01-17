Где в Ростове можно набрать святой воды на Крещение

Posted 17 января, 06:36
Published 17 января, 06:36
Modified 17 января, 06:38
Updated 17 января, 06:38
Сообщается, что в течение дня 18 января и 19 января во всех 56 храмах Ростова священники будут проводить освящение воды.
Кроме того, в 2025 году для крещенских омовений подготовили семь локаций, где священники будут проводить водосвятный молебен. Это:
— «Гремучий» родник по адресу Амбулаторная, 55;
— Часовня на Всесоюзной, 196;
— Серафимовский источник в Ботсаду ЮФУ;
— Родник «Серебряный», святой Георгиевский источник на переулке Красноярский, 13;
— Купель на территории храмового парка по адресу 339-й Стрелковой дивизии, 33;
— Купель Свято-Иверского женского монастыря на Неклиновской, 4;
— Родник Сурб Хач по улице Баграмяна, 1.
Уточняется, что на всех семи локациях будут расположены подходы и раздевалки. Работу святых источников будет контролироваться медработники и сотрудники МЧС.
В Ростовской области, по информации регионального ГУ МЧС России, предварительно определили 69 мест массового организованного проведения Крещенских купаний. Все купели будут оборудованы лестницами и перилами в местах входа и выхода, а также специальными ограничителями.
Кроме того, требования безопасности предусматривают дежурство спасателей, бригад скорой помощи и сотрудников полиции. Спасательные посты планируется укомплектовать необходимым спасательным оборудованием.
Всего в обеспечении безопасности будет задействовано свыше 1000 человек, около 250 единиц техники, в том числе 25 плавсредств.
Ознакомиться с адресами купелей можно по ссылке.
В Ростове-на-Дону в ночь на 19 января ожидается пасмурная погода без осадков. Температура опустится до -2 градусов, а днем воздух прогреется до +1.
В регионе в ночные часы в северных районах температура составит около -2 градусов. В южной части региона до +4. Кроме того, 19 января синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем.