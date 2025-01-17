Инновационные дорожные камеры установят в Ростовской области в 2025 году

Posted 17 января, 15:32
Published 17 января, 15:32
Modified 17 января, 15:34
Updated 17 января, 15:34
Известно, что в интеллектуальную систему будут входить новые дорожные камеры. Они будут способны не только оценивать скорость движения автомобилей и факт использования ремней безопасности, но и выполнять дополнительные функции.
Добавим, что в настоящий момент система проходит тестирование, некоторые экземпляры уже применяются для проверки ходовых огней авто и полос движения городского транспорта. Однако это далеко не все возможные функции.
До этого RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области стало в 1,5 раза больше погибших по вине пьяных водителей.