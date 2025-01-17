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Posted 17 января, 15:32

Published 17 января, 15:32

Modified 17 января, 15:34

Updated 17 января, 15:34

Инновационные дорожные камеры установят в Ростовской области в 2025 году

Инновационные дорожные камеры установят в Ростовской области в 2025 году

17 января 2025, 15:32
Фото: 1MI. Инновационные дорожные камеры установят в Ростовской области в 2025 году
В 2025 году в Ростовской области создадут интеллектуальную транспортную систему, которая позволит улучшить ситуацию на дорогах и контроль за соблюдением ПДД. Информация опубликована на портале правительства региона.

Известно, что в интеллектуальную систему будут входить новые дорожные камеры. Они будут способны не только оценивать скорость движения автомобилей и факт использования ремней безопасности, но и выполнять дополнительные функции.

Добавим, что в настоящий момент система проходит тестирование, некоторые экземпляры уже применяются для проверки ходовых огней авто и полос движения городского транспорта. Однако это далеко не все возможные функции.

В Ростовской области обновили список дорожных камер. Рассказываем, где их разместили
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До этого RostovGazeta писала о том, что в Ростовской области стало в 1,5 раза больше погибших по вине пьяных водителей.

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