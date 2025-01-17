К весне цены на молочные продукты взлетят в 1,5 раза в Ростовской области

К весне 2025 года молочная продукция может вырасти в рознице примерно еще на 50% (в полтора раза). Такие цифры озвучили РБК Ростов в ОАО «Сальское молоко». Там считают, что через два-три месяца молоко подорожает до 100 рублей за литр, масло превысит 1500 рублей, а сметана приблизится к 500 рублям за кило.