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Posted 17 января, 07:33

Published 17 января, 07:33

Modified 17 января, 07:35

Updated 17 января, 07:35

Молока не хватает: как изменятся цены на молочные продукты в Ростовской области

К весне цены на молочные продукты взлетят в 1,5 раза в Ростовской области

17 января 2025, 07:33
Фото: Unsplash. Молока не хватает: как изменятся цены на молочные продукты в Ростовской области
Стало известно, как изменится стоимость «молочки» в Ростовской области через пару месяцев. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на топ-менеджеров молочных заводов.

По данным Ростовстата в январе 2025 года, в среднем по региону литр молока стоит 87 рублей, килограмм сливочного масла — 1057 рублей, а сметаны — 374 рубля. При этом за последний месяц (с середины декабря) цены на эти продукты увеличились не больше, чем на 2,5%.

К весне 2025 года молочная продукция может вырасти в рознице примерно еще на 50% (в полтора раза). Такие цифры озвучили РБК Ростов в ОАО «Сальское молоко». Там считают, что через два-три месяца молоко подорожает до 100 рублей за литр, масло превысит 1500 рублей, а сметана приблизится к 500 рублям за кило.

Названы продукты, цены на которые взлетели в Ростовской области в ноябре
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Менеджеры предприятия назвали причиной возможного подорожания повышение цен на логистику, упаковку и нехватку сырья.

— В начале декабря мы закупали сырое молоко дешевле 50 рублей за килограмм, сейчас цены подбираются к 60 рублям за килограмм, — цитирует СМИ специалиста. — Поголовье в регионе уменьшается, в том числе из-за проблем с лейкозом, и молока не хватает.

Поэтому заводам в Ростовской области приходится закупать сырье на Кубани или в Ставропольском крае — там, где есть дотации на молочную отрасль.

Ранее RostovGazeta сообщала о скачке цен на мясо в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Цены#Логистика#Молоко#Ставропольский край#Кубань#Сливочное масло#Упаковка
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