К весне цены на молочные продукты взлетят в 1,5 раза в Ростовской области

Posted 17 января, 07:33
Published 17 января, 07:33
Modified 17 января, 07:35
Updated 17 января, 07:35
По данным Ростовстата в январе 2025 года, в среднем по региону литр молока стоит 87 рублей, килограмм сливочного масла — 1057 рублей, а сметаны — 374 рубля. При этом за последний месяц (с середины декабря) цены на эти продукты увеличились не больше, чем на 2,5%.
К весне 2025 года молочная продукция может вырасти в рознице примерно еще на 50% (в полтора раза). Такие цифры озвучили РБК Ростов в ОАО «Сальское молоко». Там считают, что через два-три месяца молоко подорожает до 100 рублей за литр, масло превысит 1500 рублей, а сметана приблизится к 500 рублям за кило.
Менеджеры предприятия назвали причиной возможного подорожания повышение цен на логистику, упаковку и нехватку сырья.
— В начале декабря мы закупали сырое молоко дешевле 50 рублей за килограмм, сейчас цены подбираются к 60 рублям за килограмм, — цитирует СМИ специалиста. — Поголовье в регионе уменьшается, в том числе из-за проблем с лейкозом, и молока не хватает.
Поэтому заводам в Ростовской области приходится закупать сырье на Кубани или в Ставропольском крае — там, где есть дотации на молочную отрасль.
Ранее RostovGazeta сообщала о скачке цен на мясо в Ростовской области.