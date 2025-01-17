Медиалаборатории Gigarama дали награду за популяризацию Байкало-Амурской магистрали

Posted 17 января, 15:27
Published 17 января, 15:27
Modified 17 января, 15:28
Updated 17 января, 15:28
Награду от имени президента Владимира Путина вручил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров в главном столичном офисе компании.
Gigarama при поддержке «Российских железных дорог» организовала деятельность крупного мультимедийного проекта, приуроченного к 50-летнему юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали. Интерактивные механики дают пользователям возможность в формате виртуального путешествия пройти по всей трассе — от Тайшета до Ванинского порта, поближе познакомиться с ведущими инфраструктурными объектами, получить подробную информацию об их истории и значении. Проект заработал 5 июля 2024 года и быстро вызвал интерес у большой аудитории — как российской, так и зарубежной.
Согласно комментарию главы Gigarama Марата Сайченко, такая деятельность стала для команды совершенно новым вызовом:
«Создание мультимедийного проекта о БАМе — это больше, чем цифровая экскурсия. Мы хотели показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и труд, стоящий за каждым километром магистрали. Это история о людях, которые строили и продолжают развивать эту уникальную дорогу».
Строительство Байкало-Амурской магистрали стартовало в 1974 году. На стройке трудились два миллиона специалистов с разных уголков СССР. В настоящее время БАМ является значимым звеном транспортной инфраструктуры нашей страны: длина магистрали — почти 4300 километров, она протянулась от Сибири до Тихого океана, выступая важным стратегическим маршрутом для грузовых и пассажирских перевозок.
Олег Белозеров обращает внимание, что такие медиапроекты, которые создает Gigarama, способствуют сохранению исторической памяти и передаче ее будущим поколениям:
«БАМ — это символ инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Благодаря таким проектам, как „БАМ — дорога в будущее“, мы можем показать молодым людям, насколько важен вклад наших предков в развитие страны».
Получение награды медиалабораторией Gigarama свидетельствует о высокой оценке вклада цифровых проектов в популяризацию отечественной истории и культуры.