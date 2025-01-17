rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 15:27

Published 17 января, 15:27

Modified 17 января, 15:28

Updated 17 января, 15:28

Медиалаборатории Gigarama дали награду за популяризацию Байкало-Амурской магистрали

Медиалаборатории Gigarama дали награду за популяризацию Байкало-Амурской магистрали

17 января 2025, 15:27
Фото: gigarama.ru.
В первом месяце наступившего года медиалаборатория Gigarama (News Media Holding) получила медаль «50 лет БАМу» за весомый вклад в освещение истории Байкало-Амурской магистрали.

Награду от имени президента Владимира Путина вручил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров в главном столичном офисе компании.

Gigarama при поддержке «Российских железных дорог» организовала деятельность крупного мультимедийного проекта, приуроченного к 50-летнему юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали. Интерактивные механики дают пользователям возможность в формате виртуального путешествия пройти по всей трассе — от Тайшета до Ванинского порта, поближе познакомиться с ведущими инфраструктурными объектами, получить подробную информацию об их истории и значении. Проект заработал 5 июля 2024 года и быстро вызвал интерес у большой аудитории — как российской, так и зарубежной.

Согласно комментарию главы Gigarama Марата Сайченко, такая деятельность стала для команды совершенно новым вызовом:

«Создание мультимедийного проекта о БАМе — это больше, чем цифровая экскурсия. Мы хотели показать не только масштаб инфраструктурных изменений, но и труд, стоящий за каждым километром магистрали. Это история о людях, которые строили и продолжают развивать эту уникальную дорогу».

Строительство Байкало-Амурской магистрали стартовало в 1974 году. На стройке трудились два миллиона специалистов с разных уголков СССР. В настоящее время БАМ является значимым звеном транспортной инфраструктуры нашей страны: длина магистрали — почти 4300 километров, она протянулась от Сибири до Тихого океана, выступая важным стратегическим маршрутом для грузовых и пассажирских перевозок.

Олег Белозеров обращает внимание, что такие медиапроекты, которые создает Gigarama, способствуют сохранению исторической памяти и передаче ее будущим поколениям:

«БАМ — это символ инженерной мысли и трудового подвига нескольких поколений. Благодаря таким проектам, как „БАМ — дорога в будущее“, мы можем показать молодым людям, насколько важен вклад наших предков в развитие страны».

Получение награды медиалабораторией Gigarama свидетельствует о высокой оценке вклада цифровых проектов в популяризацию отечественной истории и культуры.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика