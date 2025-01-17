Медиалаборатории Gigarama дали награду за популяризацию Байкало-Амурской магистрали

Gigarama при поддержке «Российских железных дорог» организовала деятельность крупного мультимедийного проекта, приуроченного к 50-летнему юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали. Интерактивные механики дают пользователям возможность в формате виртуального путешествия пройти по всей трассе — от Тайшета до Ванинского порта, поближе познакомиться с ведущими инфраструктурными объектами, получить подробную информацию об их истории и значении. Проект заработал 5 июля 2024 года и быстро вызвал интерес у большой аудитории — как российской, так и зарубежной.