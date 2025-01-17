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Posted 17 января, 07:27

Published 17 января, 07:27

Modified 17 января, 07:29

Updated 17 января, 07:29

Мокрый снег накроет Ростовскую область на Крещение

Мокрый снег накроет Ростовскую область на Крещение

17 января 2025, 07:27
Фото: 1MI.
В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются потепление и осадки в виде снега и дождя. Об этом рассказали синоптики.

В Ростове в субботу, 18 января, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы на дорогах образуется слой льда, а порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду.

Температура в этот день будет плюсовая — до +4 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже -1 градуса.

В регионе в этот день пройдет мокрый снег с дождем. Кроме того, опасность для жителей Ростовской области могут создать гололед и налипание снега на проводах и деревьях.

Ночью ветер усилится вплоть до 18 метров в секунду, а температура будет колебаться от -2 до +4 градусов.

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В день Крещения, 19 января, в Ростове пройдёт дождь. Ветер в этот день усилится до 15 метров в секунду, а температура будет положительная — до +4 градусов.

В регионе на Крещение пойдет мокрый снег. Дороги и тротуары покроются слоем льда. Опасность могут составить налипание снега на проводах и деревьях, а также порывистый ветер до 16 метров в секунду.

Температура в регионе будет колебаться от -2 до +4.

Ранее спасатель назвал главные опасности крещенских купаний.

До этого RostovGazeta опубликовала карту, на которой отмечены локации с купелями.

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