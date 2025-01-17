Мокрый снег накроет Ростовскую область на Крещение

Posted 17 января, 07:27
Published 17 января, 07:27
Modified 17 января, 07:29
Updated 17 января, 07:29
В Ростове в субботу, 18 января, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы на дорогах образуется слой льда, а порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду.
Температура в этот день будет плюсовая — до +4 градусов. Ночью столбики термометров не опустятся ниже -1 градуса.
В регионе в этот день пройдет мокрый снег с дождем. Кроме того, опасность для жителей Ростовской области могут создать гололед и налипание снега на проводах и деревьях.
Ночью ветер усилится вплоть до 18 метров в секунду, а температура будет колебаться от -2 до +4 градусов.
В день Крещения, 19 января, в Ростове пройдёт дождь. Ветер в этот день усилится до 15 метров в секунду, а температура будет положительная — до +4 градусов.
В регионе на Крещение пойдет мокрый снег. Дороги и тротуары покроются слоем льда. Опасность могут составить налипание снега на проводах и деревьях, а также порывистый ветер до 16 метров в секунду.
Температура в регионе будет колебаться от -2 до +4.
Ранее спасатель назвал главные опасности крещенских купаний.
До этого RostovGazeta опубликовала карту, на которой отмечены локации с купелями.