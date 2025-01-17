Мокрый снег обрушился на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

Сообщается, что в первой половине дня на автодороге М-4 «Дон» местами прошел мокрый снег. Температура при этом опустилась до нуля. Во второй половине дня снег идти не будет. Несмотря на это, в связи с минусовой температурой на дорогах может возникнуть гололедица.