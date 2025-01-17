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Posted 17 января, 12:10

Published 17 января, 12:10

Modified 17 января, 12:12

Updated 17 января, 12:12

Водителей предупредили об опасной ситуации на М-4 в Ростовской области

Мокрый снег обрушился на трассу М-4 «Дон» в Ростовской области

17 января 2025, 12:10
Фото: 02.mchs.gov.ru. иллюстрация. Водителей предупредили об опасной ситуации на М-4 в Ростовской области
Водителей предупредили об опасных погодных условиях 17 января, которые могут создать аварийные ситуации на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом рассказал «Автодор».

Сообщается, что в первой половине дня на автодороге М-4 «Дон» местами прошел мокрый снег. Температура при этом опустилась до нуля. Во второй половине дня снег идти не будет. Несмотря на это, в связи с минусовой температурой на дорогах может возникнуть гололедица.

«Автодор» предупредил автовладельцев, что во время движения по дорогам во время неблагоприятных погодных условий необходимо сохранять бдительность и избегать резких поворотов и превышений скорости.

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