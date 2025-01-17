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Posted 17 января, 10:57

Published 17 января, 10:57

Modified 17 января, 10:57

Updated 17 января, 10:57

Опубликована программа финального дня премии для СМИ «Искра Юга» им. В. В. Смирнова

Опубликована программа финального дня премии для СМИ «Искра Юга» им. В. В. Смирнова

17 января 2025, 10:57
Фото: «Искра Юга».
Финальный день национального конкурса СМИ «Искра Юга» им. В. В. Смирнова пройдет 31 января 2025 года в «Центре истинных ценностей» г. Ростове-на-Дону.

В его рамках пройдут мастер-класс для журналистов, открытое заседание комитета по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций ТПП Ростовской области и торжественная церемония награждения лауреатов премии.

На мастер-классе «Журналистика сегодня и завтра: как остаться в профессии» главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России и кандидат филологических наук Владимир Касютин расскажет о том, как меняется профессия журналиста и журналистика в целом сегодня, а также какие тенденции в журналистике демонстрируют работы, поданные на премию «Искра Юга».

На экспертной дискуссии: «Медиатренды 2025 и эволюция профессии журналиста» докладчиками выступят:

— Валерия Ферцер, директор по контенту сервиса журналистских запросов Pressfeed.ru, с темой «Исследование интересов СМИ в 2024 году от Pressfeed.ru и ожидания от 2025 года».

— Надежда Жуковская, PR-директор компании «Медиалогия», с темой «СМИ и соцмедиа — 2024. Тренды 2025 года».

— Александра Быкадорова, директор АНО «Интернет без угроз», с темой «Тренды журналистики и журналистского образования: итоги исследования и стратсессии».

В рамках торжественной церемонии члены жюри поделятся неформальными итогами журналистского года и объявят победителей в 11 номинациях:

  • Аналитическая статья;
  • Журналистское расследование;
  • Интервью;
  • Очерк;
  • Репортаж;
  • Лучшая публикация о Юге России;
  • Лучшая публикация о цифровизации;
  • Лучшая публикация о технологических инновациях;
  • Лучший тематический проект на страницах СМИ;
  • Лучшее корпоративное издание;
  • Специальная номинация: Лучшая публикация о социальном предпринимательстве.

Лауреаты получат денежные призы, а также ценные подарки от партнеров номинаций конкурса ПАО «Ростелеком» и Axenix. Информация о финалистах в каждой из номинаций появится на сайте конкурса не позднее 24 января.

Мастер-класс, дискуссия и награждение будут транслироваться на странице делового медиа «Эксперт Юг» в ВКонтакте (https://vk.com/expertsouth). Посмотреть подробную программу мероприятия и зарегистрироваться для очного участия можно на сайте конкурса: https://iskra.expertsouth.ru/registration.

В этом сезоне конкурса «Искра Юга» им. В. В. Смирнова приняли участие 138 редакций СМИ со всей России, что стало рекордом за все время существования конкурса, а суммарное количество заявок — 545. В этом году конкурс пережил перезапуск. АНО «Инновационные гуманитарные проекты», организатор регионального конкурса в области СМИ «Искра Юга», и ПАО КБ «Центр-инвест», организатор конкурса среди журналистов им. В. В. Смирнова, приняли решение об объединении проектов. Совместный национальный конкурс получил название «Искра Юга» им. В. В. Смирнова. Призовой фонд конкурса составил не менее 500 000 рублей. Медиахолдинг 1MI — партнер конкурса.

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