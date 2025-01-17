Опубликована программа финального дня премии для СМИ «Искра Юга» им. В. В. Смирнова

В этом сезоне конкурса «Искра Юга» им. В. В. Смирнова приняли участие 138 редакций СМИ со всей России, что стало рекордом за все время существования конкурса, а суммарное количество заявок — 545. В этом году конкурс пережил перезапуск. АНО «Инновационные гуманитарные проекты», организатор регионального конкурса в области СМИ «Искра Юга», и ПАО КБ «Центр-инвест», организатор конкурса среди журналистов им. В. В. Смирнова, приняли решение об объединении проектов. Совместный национальный конкурс получил название «Искра Юга» им. В. В. Смирнова. Призовой фонд конкурса составил не менее 500 000 рублей. Медиахолдинг 1MI — партнер конкурса.