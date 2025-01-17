«Почта России» и РЖД продолжают расширять географию почтовых контейнерных поездов

Posted 17 января, 18:15
Published 17 января, 18:15
Modified 17 января, 18:15
Updated 17 января, 18:15
Сотрудничество между двумя компаниями направлено на интеграцию передовых технологий и расширение географии перевозок по основным направлениям, пишет издание newizv.ru. Среди ключевых задач на этот год — масштабирование использования технологии «грузовой конструктор», которая позволит оперативно отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях пути следования. Это будет способствовать значительному сокращению времени доставки почтовых и коммерческих грузовых отправлений. Движение всех поездов осуществляется в соответствии со специально разработанным расписанием.
Новые маршруты пополнились такими направлениями, как Ворсино (Калужская область) — Иркутск, Люберцы (Московская область) — Угловая (Приморье) и другими. Помимо этого, запланировано открытие российско-китайского маршрута Хуньчунь — Москва.
Михаил Волков подчеркнул, что в результате сотрудничества с РЖД в стране произошло значительное развитие сферы почтовых перевозок по железной дороге. В сентябре 2024 года заработал новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока.
«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — заключил гендиректор «Почты России».
В 2023 году приступил к работе совместный проектный офис, в котором было разработано свыше 20 проектов. В их числе — открытие новых трансграничных маршрутов, сокращение времени доставки крупногабаритных грузовых отправлений и запуск цифровых платформ для повышения комфорта при работе с клиентами.
В перечне наиболее успешных проектов следует упомянуть и открытие железнодорожного маршрута для международных отправлений между китайским Хуньчунем и двумя городами России — Владивостоком и Новосибирском. Также в 2024 году в рамках нового сервиса в РФ начали доставлять почтовыми вагонами крупногабаритные грузы из Уссурийска в Москву.
«Наши компании обладают уникальными ресурсами. Объединяя возможности, мы получаем значительный мультипликативный эффект. При этом наше взаимодействие строится на основе самых современных цифровых платформ», — резюмировал глава ОАО «РЖД».