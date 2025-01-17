«Почта России» и РЖД продолжают расширять географию почтовых контейнерных поездов

Сотрудничество между двумя компаниями направлено на интеграцию передовых технологий и расширение географии перевозок по основным направлениям, пишет издание newizv.ru. Среди ключевых задач на этот год — масштабирование использования технологии «грузовой конструктор», которая позволит оперативно отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях пути следования. Это будет способствовать значительному сокращению времени доставки почтовых и коммерческих грузовых отправлений. Движение всех поездов осуществляется в соответствии со специально разработанным расписанием.