rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 18:15

Published 17 января, 18:15

Modified 17 января, 18:15

Updated 17 января, 18:15

«Почта России» и РЖД продолжают расширять географию почтовых контейнерных поездов

«Почта России» и РЖД продолжают расширять географию почтовых контейнерных поездов

17 января 2025, 18:15
Фото: Аркадий Шаповалов, пресс-служба РЖД.
Генеральными директорами «Почты России» Михаилом Волковым и ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым была подписана новая дорожная карта сотрудничества, целью которой является развитие контейнерных перевозок почтовых отправлений и сборных грузов.

Сотрудничество между двумя компаниями направлено на интеграцию передовых технологий и расширение географии перевозок по основным направлениям, пишет издание newizv.ru. Среди ключевых задач на этот год — масштабирование использования технологии «грузовой конструктор», которая позволит оперативно отцеплять и прицеплять фитинговые платформы с контейнерами на крупных станциях пути следования. Это будет способствовать значительному сокращению времени доставки почтовых и коммерческих грузовых отправлений. Движение всех поездов осуществляется в соответствии со специально разработанным расписанием.

Новые маршруты пополнились такими направлениями, как Ворсино (Калужская область) — Иркутск, Люберцы (Московская область) — Угловая (Приморье) и другими. Помимо этого, запланировано открытие российско-китайского маршрута Хуньчунь — Москва.

Михаил Волков подчеркнул, что в результате сотрудничества с РЖД в стране произошло значительное развитие сферы почтовых перевозок по железной дороге. В сентябре 2024 года заработал новый системный проект по ускоренной логистике сборных грузов с Дальнего Востока.

«Уверен, объединив усилия, мы сможем занять значимую долю на рынке логистики в этом секторе», — заключил гендиректор «Почты России».

В 2023 году приступил к работе совместный проектный офис, в котором было разработано свыше 20 проектов. В их числе — открытие новых трансграничных маршрутов, сокращение времени доставки крупногабаритных грузовых отправлений и запуск цифровых платформ для повышения комфорта при работе с клиентами.

В перечне наиболее успешных проектов следует упомянуть и открытие железнодорожного маршрута для международных отправлений между китайским Хуньчунем и двумя городами России — Владивостоком и Новосибирском. Также в 2024 году в рамках нового сервиса в РФ начали доставлять почтовыми вагонами крупногабаритные грузы из Уссурийска в Москву.

«Наши компании обладают уникальными ресурсами. Объединяя возможности, мы получаем значительный мультипликативный эффект. При этом наше взаимодействие строится на основе самых современных цифровых платформ», — резюмировал глава ОАО «РЖД».

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика