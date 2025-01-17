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Posted 17 января, 13:45

Published 17 января, 13:45

Modified 17 января, 13:47

Updated 17 января, 13:47

Ребенок устроил в комнате фейерверк и спалил жилой дом в Ростовской области

Ребенок устроил в комнате фейерверк и спалил жилой дом в Ростовской области

17 января 2025, 13:45
Фото: Шедеврум. Ребенок устроил в комнате фейерверк и спалил жилой дом в Ростовской области
В Ростовской области у 9-летней девочки в руках вспыхнуло пиротехническое изделие, из-за чего в доме начался сильный пожар, сообщает региональное МЧС России в телеграм-канале.

Инцидент произошел в хуторе Красновка Каменского района Ростовской области. Неизвестно при каких обстоятельствах, но у 9-летней школьницы в руках оказался фейерверк. Внезапно он сработал и загорелся. Искры моментально подожгли натяжной потолок и вещи.

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Фото: МЧС Ростовской области

Родители подхватили ребенка на руки и быстро выбежали на улицу. Никто из домочадцев не пострадал, а вот дому досталось куда сильнее: сгорели стены и потолок, расплавились дверные проемы и вешалка.

Добавим, что общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Ранее два трупа вынесли из жилого дома в Ростовской области после пожара.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Дети#Пожар#Спасатели#Огонь#Пиротехника#Фейерверки#Происшествия
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