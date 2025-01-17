Ребенок устроил в комнате фейерверк и спалил жилой дом в Ростовской области

Posted 17 января, 13:45
Published 17 января, 13:45
Modified 17 января, 13:47
Updated 17 января, 13:47
Инцидент произошел в хуторе Красновка Каменского района Ростовской области. Неизвестно при каких обстоятельствах, но у 9-летней школьницы в руках оказался фейерверк. Внезапно он сработал и загорелся. Искры моментально подожгли натяжной потолок и вещи.
Родители подхватили ребенка на руки и быстро выбежали на улицу. Никто из домочадцев не пострадал, а вот дому досталось куда сильнее: сгорели стены и потолок, расплавились дверные проемы и вешалка.
Добавим, что общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.
Ранее два трупа вынесли из жилого дома в Ростовской области после пожара.