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Posted 17 января, 20:33

Published 17 января, 20:33

Modified 17 января, 20:36

Updated 17 января, 20:36

«Запреты не действуют»: фейерверк запустили на Северном в Ростове

Решить проблему кардинально: жители Ростова потребовали запретить продажу пиротехники

17 января 2025, 20:33
Фото: 1MI. «Запреты не действуют»: фейерверк запустили на Северном в Ростове

Жители Ростова потребовали запретить продажу пиротехники

В очередной раз в Ростове прогремели фейерверки, несмотря на запрет губернатора. Яркие огни окрасили небо над Северным вечером 17 января. Кадры со взрывами пиротехники очевидцы распространили в telegram-каналах.

По словам местных жителей, грохот раздался в районе дома №34/3 на проспекте Космонавтов. Выглянув в окно, горожане увидели красочное шоу, сопровождающееся громкими залпами.

— Не действуют никакие запреты! — жалуются ростовчане в telegram-канале «Привет, Ростов!»
Видео: тг Привет Ростов. «Запреты не действуют»: фейерверк запустили на Северном в Ростове
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В комментариях предложили решить проблему в корне — запретить продавать пиротехнику, а не только использовать.

— Давно пора запретить продажу, — возмущаются местные жители.

Напомним, использовать пиротехнику, включая фейерверки и петарды, запрещено в Ростовской области до конца 2025 года. Однако даже штрафы не мешают горожанам устраивать праздничный салют, особенно на праздниках.

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