Решить проблему кардинально: жители Ростова потребовали запретить продажу пиротехники

Posted 17 января, 20:33
Published 17 января, 20:33
Modified 17 января, 20:36
Updated 17 января, 20:36
По словам местных жителей, грохот раздался в районе дома №34/3 на проспекте Космонавтов. Выглянув в окно, горожане увидели красочное шоу, сопровождающееся громкими залпами.
— Не действуют никакие запреты! — жалуются ростовчане в telegram-канале «Привет, Ростов!»
В комментариях предложили решить проблему в корне — запретить продавать пиротехнику, а не только использовать.
— Давно пора запретить продажу, — возмущаются местные жители.
Напомним, использовать пиротехнику, включая фейерверки и петарды, запрещено в Ростовской области до конца 2025 года. Однако даже штрафы не мешают горожанам устраивать праздничный салют, особенно на праздниках.