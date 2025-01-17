Ростовчане вошли в пятерку самых агрессивных водителей в России

Posted 17 января, 14:36
Published 17 января, 14:36
Modified 17 января, 14:38
Updated 17 января, 14:38
Согласно исследованиям, самые агрессивные водители живут в Новосибирской области. Там на негатив пожаловались 70% респондентов. В Татарстане и Нижегородской области со вспыльчивостью на дорогах сталкивались 69% опрошенных. Также часто на дорогах агрессию замечают и проявляют водители Воронежской и Ростовской областей.
Водители рассказали, что эмоции сложно сдержать, когда кто-то не уступает место при попытке перестроится в другой ряд, когда кто-либо нарушает ПДД или создает опасные ситуации. Кроме того, автомобилисты пожаловались, что первыми агрессию часто провоцируют пешеходы и велосипедисты.
Ранее стало известно, что в Ростовской области изменится стоимость ОСАГО. Подробнее о том, сколько заплатят местные водители в материале RostovGazeta.