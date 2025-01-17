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Posted 17 января, 14:36

Published 17 января, 14:36

Modified 17 января, 14:38

Updated 17 января, 14:38

Водители Ростовской области считаются одними из самых агрессивных в России

Ростовчане вошли в пятерку самых агрессивных водителей в России

17 января 2025, 14:36
Фото: master1305/freepik. Водители Ростовской области считаются одними из самых агрессивных в России
Ростовская область вошла в топ-5 регионов с самыми вспыльчивыми и несдержанными водителями в России, сообщают «Известия».

Согласно исследованиям, самые агрессивные водители живут в Новосибирской области. Там на негатив пожаловались 70% респондентов. В Татарстане и Нижегородской области со вспыльчивостью на дорогах сталкивались 69% опрошенных. Также часто на дорогах агрессию замечают и проявляют водители Воронежской и Ростовской областей.

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Водители рассказали, что эмоции сложно сдержать, когда кто-то не уступает место при попытке перестроится в другой ряд, когда кто-либо нарушает ПДД или создает опасные ситуации. Кроме того, автомобилисты пожаловались, что первыми агрессию часто провоцируют пешеходы и велосипедисты.

Ранее стало известно, что в Ростовской области изменится стоимость ОСАГО. Подробнее о том, сколько заплатят местные водители в материале RostovGazeta.

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