Ростовчане вошли в пятерку самых агрессивных водителей в России

Водители рассказали, что эмоции сложно сдержать, когда кто-то не уступает место при попытке перестроится в другой ряд, когда кто-либо нарушает ПДД или создает опасные ситуации. Кроме того, автомобилисты пожаловались, что первыми агрессию часто провоцируют пешеходы и велосипедисты.