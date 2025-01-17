Ростову-на-Дону грозит образование «пузыря» на рынке жилой недвижимости

Posted 17 января, 16:50
Published 17 января, 16:50
Modified 17 января, 16:52
Updated 17 января, 16:52
Угроза образования «пузыря» стала очевидна после того, как аналитики рассчитали показатель валового городского продукта (ВГП). Это индикатор, который показывает, насколько комфортной может быть жизнь людей, проживающих во всем объеме строящегося жилья в определенном городе, по сравнению с другими муниципалитетами.
Исследование показало, что в Ростове-на-Дону низкий показатель «ВГП на один квадратный метр». Это говорит о том, что в городе строительство идет настолько интенсивно, что другие сферы экономики просто не успевают на ним. Несмотря на то, что жилья в Ростове становится больше, число платежеспособных горожан и качество жизни остается прежнем. Именно в таких условиях возникает риск образования рыночного «пузыря».
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