Ростову-на-Дону грозит образование «пузыря» на рынке жилой недвижимости

Исследование показало, что в Ростове-на-Дону низкий показатель «ВГП на один квадратный метр». Это говорит о том, что в городе строительство идет настолько интенсивно, что другие сферы экономики просто не успевают на ним. Несмотря на то, что жилья в Ростове становится больше, число платежеспособных горожан и качество жизни остается прежнем. Именно в таких условиях возникает риск образования рыночного «пузыря».