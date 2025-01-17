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Posted 17 января, 15:55

Published 17 января, 15:55

Modified 17 января, 15:57

Updated 17 января, 15:57

Ростову пообещали парад на День Победы, а людей пугают ценами на лекарства и молоко

Ростову пообещали парад на День Победы, а людей пугают ценами на лекарства и молоко

17 января 2025, 15:55
Фото: donland.ru. Ростову пообещали парад на День Победы, а людей пугают ценами на лекарства и молоко
В Ростовской области резко подскочили цены на медицинские услуги и лекарства, тем временем к весне ожидается повышение стоимости молочных продуктов в полтора раза, а в Ростове и Новочеркасске пройдут военные парады в День Победы. Итоги пятницы от RostovGazeta.

Стоимость лекарств и медуслуг

За 2024 года ощутимо выросла стоимость медицинских услуг и лекарства. Ценники на медуслуги увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом цены на препараты взлетели на 11,6%.

Добавим, что больше всего выросла стоимость зарубежного туризма. Отдых заграницей стал на 15,7% дороже.

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Рост цен на «молочку»

За последний месяц (с середины декабря) стоимость молочных продуктов увеличилась почти на 2,5%. Так, в Ростовской области литр молока в среднем стоит 87 рублей, килограмм сливочного масла — 1057 рублей, а сметаны — 374 рубля.

За последний месяц (с середины декабря) стоимость молочных продуктов увеличилась почти на 2,5%.
За последний месяц (с середины декабря) стоимость молочных продуктов увеличилась почти на 2,5%.. Фото: donland.ru

Как сообщает РБК-Ростов со ссылкой на информацию ОАО «Сальское молоко», к весне 2025 года цены на «молочку» вырастут еще в 1,5 раза. Через пару месяцев молоко подорожает до 100 рублей за литр, цена масла превысит 1500 рублей, а сметаны достигнет 500 рублей за килограмм.

Добавим, что основными причинами возможного роста цен считаются повышение стоимости на логистику, упаковку, а также нехватка сырья.

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Парад Победы

Ростов-на-Дону и Новочеркасск попали в число городов России, в которых 9 мая пройдет военный парад в честь 80-й годовщины Великой Победы.

Ростов-на-Дону и Новочеркасск попали в число городов России, в которых 9 мая пройдет военный парад в честь 80-й годовщины Великой Победы.
Ростов-на-Дону и Новочеркасск попали в число городов России, в которых 9 мая пройдет военный парад в честь 80-й годовщины Великой Победы.. Фото: donland.ru

В мероприятии будут участвовать пешие колонны с боевыми знаменами, оружием и экипировкой времен ВОВ. Кроме того, частью торжества станет историческая военная техника.

Отметим, что парады пройдут в 28 городах России.

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