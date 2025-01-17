Ростову пообещали парад на День Победы, а людей пугают ценами на лекарства и молоко

Как сообщает РБК-Ростов со ссылкой на информацию ОАО «Сальское молоко», к весне 2025 года цены на «молочку» вырастут еще в 1,5 раза. Через пару месяцев молоко подорожает до 100 рублей за литр, цена масла превысит 1500 рублей, а сметаны достигнет 500 рублей за килограмм.