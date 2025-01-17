Ростову пообещали парад на День Победы, а людей пугают ценами на лекарства и молоко

Posted 17 января, 15:55
Published 17 января, 15:55
Modified 17 января, 15:57
Updated 17 января, 15:57
За 2024 года ощутимо выросла стоимость медицинских услуг и лекарства. Ценники на медуслуги увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом цены на препараты взлетели на 11,6%.
Добавим, что больше всего выросла стоимость зарубежного туризма. Отдых заграницей стал на 15,7% дороже.
За последний месяц (с середины декабря) стоимость молочных продуктов увеличилась почти на 2,5%. Так, в Ростовской области литр молока в среднем стоит 87 рублей, килограмм сливочного масла — 1057 рублей, а сметаны — 374 рубля.
Как сообщает РБК-Ростов со ссылкой на информацию ОАО «Сальское молоко», к весне 2025 года цены на «молочку» вырастут еще в 1,5 раза. Через пару месяцев молоко подорожает до 100 рублей за литр, цена масла превысит 1500 рублей, а сметаны достигнет 500 рублей за килограмм.
Добавим, что основными причинами возможного роста цен считаются повышение стоимости на логистику, упаковку, а также нехватка сырья.
Ростов-на-Дону и Новочеркасск попали в число городов России, в которых 9 мая пройдет военный парад в честь 80-й годовщины Великой Победы.
В мероприятии будут участвовать пешие колонны с боевыми знаменами, оружием и экипировкой времен ВОВ. Кроме того, частью торжества станет историческая военная техника.
Отметим, что парады пройдут в 28 городах России.