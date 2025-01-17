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Posted 17 января, 12:06

Published 17 января, 12:06

Modified 17 января, 12:08

Updated 17 января, 12:08

С сайта Гордумы Ростова пропала информация о принятии отставки Логвиненко

С сайта Гордумы Ростова пропала информация о принятии отставки Логвиненко

17 января 2025, 12:06
Фото: donland.ru. С сайта Гордумы Ростова пропала информация о принятии отставки Логвиненко
На сайте городской Думы Ростова больше нет повестки заседания, на котором депутаты должны были решить вопрос увольнения Алексея Логвиненко по собственному желанию. Информация исчезла утром 17 января, сообщает один из депутатов Гордумы.

Наталья Оськина опубликовала скриншот и видеозапись экрана компьютера. На ней видно, что запланированных заседаний больше нет. Хотя днем ранее парламентарий показывала повестки сразу для нескольких мероприятий. В том числе на 28 января было назначено заседание, на котором якобы планировали рассмотреть вопрос увольнения Алексея Логвиненко с должности главы администрации.

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Хотя на днях и пресс-служба мэрии, и сам Логвиненко, настаивали на том, что он не писал заявления об уходе. При этом уточняли, что Гордума имеет право лишить полномочий главу администрации досрочно.

Также с сайта исчезли повестки заседаний 18 и 25 февраля. Возможно, на сайте проводят технические работы, из-за которых пропала вся информация. Либо сайт взломали и опубликовали фейковые повестки накануне.

Официальных комментариев по поводу изменений на сайте городской Думы пока нет.

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