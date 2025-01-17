С сайта Гордумы Ростова пропала информация о принятии отставки Логвиненко

Posted 17 января, 12:06
Published 17 января, 12:06
Modified 17 января, 12:08
Updated 17 января, 12:08
Наталья Оськина опубликовала скриншот и видеозапись экрана компьютера. На ней видно, что запланированных заседаний больше нет. Хотя днем ранее парламентарий показывала повестки сразу для нескольких мероприятий. В том числе на 28 января было назначено заседание, на котором якобы планировали рассмотреть вопрос увольнения Алексея Логвиненко с должности главы администрации.
Хотя на днях и пресс-служба мэрии, и сам Логвиненко, настаивали на том, что он не писал заявления об уходе. При этом уточняли, что Гордума имеет право лишить полномочий главу администрации досрочно.
Также с сайта исчезли повестки заседаний 18 и 25 февраля. Возможно, на сайте проводят технические работы, из-за которых пропала вся информация. Либо сайт взломали и опубликовали фейковые повестки накануне.
Официальных комментариев по поводу изменений на сайте городской Думы пока нет.