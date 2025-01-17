С сайта Гордумы Ростова пропала информация о принятии отставки Логвиненко

Наталья Оськина опубликовала скриншот и видеозапись экрана компьютера. На ней видно, что запланированных заседаний больше нет. Хотя днем ранее парламентарий показывала повестки сразу для нескольких мероприятий. В том числе на 28 января было назначено заседание, на котором якобы планировали рассмотреть вопрос увольнения Алексея Логвиненко с должности главы администрации.