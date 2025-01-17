«Серьезная чистка»: депутат рассказала, почему не работает сайт Гордумы в Ростове

Posted 17 января, 20:05
Published 17 января, 20:05
Modified 17 января, 20:07
Updated 17 января, 20:07
Собеседница подчеркивает, что именно таким был ответ Думы на ее официальный запрос.
Напомним, что 16 января на сайте Гордумы появилась информация о внеочередном заседании. На нем планировалось обсуждение отставки по собственному желанию главы администрации города.
Однако утром 17 января эта информация исчезла. Более того, на днях и пресс-служба администрации, и сам Логвиненко настаивали на том, что он не писал заявление об уходе.
«После того, как с сайта Ростовской Гордумы исчезла информация об отставке, мне прекратили доступ к порталу по моему логину и паролю. Я обратилась с вопросом к коллегам. Они заскринили, что могут войти на портал. Первые мысли были таковы, что это у меня что-то технически сломалось. Я попросила свою помощницу, поскольку сама болею, съездить в Думу и попросить другой логин и пароль», — рассказывает Наталья Оськина.
Депутат объясняет, что доступ к порталу ей был необходим для работы с документацией.
«У меня же идут суды по аварийным жилым домам. И мне необходимы документы за 2024 год. А это — бюджетные справки, пояснительные записки, где видно, какие выделяются суммы на обеспечение аварийных жилых домов», — объясняет собеседница.
Однако, по ее словам, в аппарате помощнику отказали выдать логин и пароль. Объяснив, что дело не в этом. А портал закрыли на техобслуживание по технической безопасности. И когда сайт заработает — не известно.
По словам собеседницы, сейчас никто из депутатов не имеет доступ к порталу Гордумы. И что происходит на самом деле, никто не понимает. Есть только догадки.
«У меня лишь серьезное удивление кадровой региональной политике Гордумы и администрации Думы. Работа администраций и работа Гордумы направлена на информирование населения, причем ради населения. А сейчас мы столкнулись с тем, что по совершенно непонятной причине, и непонятной не только мне, но и многим другим моим коллегам, официальный источник обычного заседания Думы, хоть и внеочередного, закрывается. Кроме этого, из повестки убрали даже запланированные дальние заседания 18 и 25 февраля, что вообще не объяснимо», — рассказывает депутат.
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