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Posted 17 января, 20:05

Published 17 января, 20:05

Modified 17 января, 20:07

Updated 17 января, 20:07

Депутат Оськина рассказала, почему не работает сайт Ростовской-на-Дону городской Думы

«Серьезная чистка»: депутат рассказала, почему не работает сайт Гордумы в Ростове

17 января 2025, 20:05
Фото: Изображение Midjourney. Депутат Оськина рассказала, почему не работает сайт Ростовской-на-Дону городской Думы

Депутат рассказала, почему не работает сайт Гордумы в Ростове

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Эксклюзив
Депутат Наталья Оськина сообщила RostovGazeta, что в связи с профилактическими мероприятиями по информационной безопасности на серверном оборудовании Ростовской-на-Дону Гордумы, временно прекращен доступ к версии web-системы «Нормотворчество».

Собеседница подчеркивает, что именно таким был ответ Думы на ее официальный запрос.

Ответ Ростовской-на-Дону Гордумы на официальный запрос депутата Натальи Оськиной.
Ответ Ростовской-на-Дону Гордумы на официальный запрос депутата Натальи Оськиной. . Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, что 16 января на сайте Гордумы появилась информация о внеочередном заседании. На нем планировалось обсуждение отставки по собственному желанию главы администрации города.

16 января на сайте Гордумы появилась информация о внеочередном заседании, где обсудят отставку главы администрации Ростова
16 января на сайте Гордумы появилась информация о внеочередном заседании, где обсудят отставку главы администрации Ростова. Фото: Наталья Оськина . rostovgazeta.ru

Однако утром 17 января эта информация исчезла. Более того, на днях и пресс-служба администрации, и сам Логвиненко настаивали на том, что он не писал заявление об уходе.

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«После того, как с сайта Ростовской Гордумы исчезла информация об отставке, мне прекратили доступ к порталу по моему логину и паролю. Я обратилась с вопросом к коллегам. Они заскринили, что могут войти на портал. Первые мысли были таковы, что это у меня что-то технически сломалось. Я попросила свою помощницу, поскольку сама болею, съездить в Думу и попросить другой логин и пароль», — рассказывает Наталья Оськина.

Депутат объясняет, что доступ к порталу ей был необходим для работы с документацией.

«У меня же идут суды по аварийным жилым домам. И мне необходимы документы за 2024 год. А это — бюджетные справки, пояснительные записки, где видно, какие выделяются суммы на обеспечение аварийных жилых домов», — объясняет собеседница.

Однако, по ее словам, в аппарате помощнику отказали выдать логин и пароль. Объяснив, что дело не в этом. А портал закрыли на техобслуживание по технической безопасности. И когда сайт заработает — не известно.

Видео: депутат Гордумы Наталья Оськина. rostovgazeta.ru. О работе сайта Ростовской-на-Дону Гордумы

По словам собеседницы, сейчас никто из депутатов не имеет доступ к порталу Гордумы. И что происходит на самом деле, никто не понимает. Есть только догадки.

«У меня лишь серьезное удивление кадровой региональной политике Гордумы и администрации Думы. Работа администраций и работа Гордумы направлена на информирование населения, причем ради населения. А сейчас мы столкнулись с тем, что по совершенно непонятной причине, и непонятной не только мне, но и многим другим моим коллегам, официальный источник обычного заседания Думы, хоть и внеочередного, закрывается. Кроме этого, из повестки убрали даже запланированные дальние заседания 18 и 25 февраля, что вообще не объяснимо», — рассказывает депутат.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему глава администрации Ростова может покинуть свой пост.

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