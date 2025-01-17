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Posted 17 января, 18:41

Published 17 января, 18:41

Modified 17 января, 18:43

Updated 17 января, 18:43

Стали известны популярные причины разводов супругов в Ростове-на-Дону в 2024 году

Стали известны частые причины разводов в Ростове-на-Дону в 2024 году

17 января 2025, 18:41
Фото: Изображение Midjourney. Стали известны популярные причины разводов супругов в Ростове-на-Дону в 2024 году

Утрата чувств и измены — главные причины разводов жителей Ростова в 2024 году

В 2024 году в Ростове-на-Дону развелось больше 5,8 тысячи супружеских пар. Такое решение они принимали на фоне остывших чувств, измен и других причин, сообщает Управление ЗАГС по Ростовской области.

Издание «Блокнот Ростов» выяснило у ЗАГСа, что с января по декабрь 2024 года было зарегистрировано 5802 развода. На основе анонимного анкетирования сотрудники ведомства смогли узнать топ-5 причин расторжения браков.

Самыми популярными из них стали утрата супружеских чувств, неверность и финансовые проблемы. Также ростовчане решались на развод из-за несовпадения взглядов, планов на жизнь и вмешательства родственников в отношения.

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Добавим, что всего в прошлом году распалось 18,5 тысячи пар. Это на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — 19,7 тысяч супругов.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в 2025 году развод в Ростовской области стал в 14 раз дороже, чем женитьба.

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