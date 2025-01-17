Стали известны частые причины разводов в Ростове-на-Дону в 2024 году

Posted 17 января, 18:41
Published 17 января, 18:41
Modified 17 января, 18:43
Updated 17 января, 18:43
Издание «Блокнот Ростов» выяснило у ЗАГСа, что с января по декабрь 2024 года было зарегистрировано 5802 развода. На основе анонимного анкетирования сотрудники ведомства смогли узнать топ-5 причин расторжения браков.
Самыми популярными из них стали утрата супружеских чувств, неверность и финансовые проблемы. Также ростовчане решались на развод из-за несовпадения взглядов, планов на жизнь и вмешательства родственников в отношения.
Добавим, что всего в прошлом году распалось 18,5 тысячи пар. Это на 6,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — 19,7 тысяч супругов.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в 2025 году развод в Ростовской области стал в 14 раз дороже, чем женитьба.