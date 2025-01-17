Уменьшить пробки в Ростове хотят с помощью интеллектуальной транспортной системы

Posted 17 января, 14:32
Published 17 января, 14:32
Modified 17 января, 14:34
Updated 17 января, 14:34
Сообщается, что новая система будет контролировать передвижение по выделенным полосам только тех видов транспорта, которым это разрешено.
Кроме того, в рамках нововведения будет увеличено количество камер видеонаблюдения. Это позволит уменьшить число ДТП и заторов, а также сделать движение по дорогам региона более комфортным.
«Будет внедрена автоматизированная система управления дорожным движением, которая обеспечит беспрепятственный проезд, так называемую „зеленую волну“», — рассказала министр транспорта Алена Беликова.
Кроме того, система позволит жителям региона узнавать, где находится нужный им автобус.
Ранее Беларусь предложила помочь решить проблему с транспортом в регионе.
До этого стали известны названия улиц в Ростове, которые собираются починить в 2025 году.