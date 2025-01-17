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Posted 17 января, 14:32

Published 17 января, 14:32

Modified 17 января, 14:34

Updated 17 января, 14:34

Новая «умная» система разгрузит пробки в Ростовской области

Уменьшить пробки в Ростове хотят с помощью интеллектуальной транспортной системы

17 января 2025, 14:32
Фото: rostovgazeta.ru. Новая «умная» система разгрузит пробки в Ростовской области
В Ростовской области работают над созданием автоматизированной системы, которая поможет бороться с пробками и ДТП на дорогах. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Сообщается, что новая система будет контролировать передвижение по выделенным полосам только тех видов транспорта, которым это разрешено.

Кроме того, в рамках нововведения будет увеличено количество камер видеонаблюдения. Это позволит уменьшить число ДТП и заторов, а также сделать движение по дорогам региона более комфортным.

«Будет внедрена автоматизированная система управления дорожным движением, которая обеспечит беспрепятственный проезд, так называемую „зеленую волну“», — рассказала министр транспорта Алена Беликова.

Кроме того, система позволит жителям региона узнавать, где находится нужный им автобус.

В ГАИ сообщили подробности массового ДТП с двумя автобусами под Ростовом
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Ранее Беларусь предложила помочь решить проблему с транспортом в регионе.

До этого стали известны названия улиц в Ростове, которые собираются починить в 2025 году.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Минтранс
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