В Ростове накрыли подпольный игорный клуб

Сообщается, что подпольный клуб находился в небольшом помещении возле жилого многоэтажного дома. Главой организации был 43-летний мужчина. В его клубе нашли более двух десятков игровых панелей, 15 мониторов, а также журнал, в которые вносили данные о полученных деньгах.