В Ростове накрыли подпольный игорный клуб

Posted 17 января, 08:55
Published 17 января, 08:55
Modified 17 января, 08:57
Updated 17 января, 08:57
Сообщается, что подпольный клуб находился в небольшом помещении возле жилого многоэтажного дома. Главой организации был 43-летний мужчина. В его клубе нашли более двух десятков игровых панелей, 15 мониторов, а также журнал, в которые вносили данные о полученных деньгах.
В итоге на хозяина возбудили дело по признакам незаконной организации азартных игр.
Ранее в регионе полиция поймала трех человек, которые помогали заключать фиктивные браки иностранцам.
До этого в Ростовской области правоохранители задержали экстремиста с наркотиками.