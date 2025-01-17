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Posted 17 января, 08:55

Published 17 января, 08:55

Modified 17 января, 08:57

Updated 17 января, 08:57

В Ростове накрыли подпольный игорный клуб

В Ростове накрыли подпольный игорный клуб

17 января 2025, 08:55
Фото: Pxhere. В Ростове накрыли подпольный игорный клуб
В Ростове полицейские закрыли незаконный игорный клуб. Об этом рассказал «РБК Ростов» со ссылкой на данные пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области.

Сообщается, что подпольный клуб находился в небольшом помещении возле жилого многоэтажного дома. Главой организации был 43-летний мужчина. В его клубе нашли более двух десятков игровых панелей, 15 мониторов, а также журнал, в которые вносили данные о полученных деньгах.

В итоге на хозяина возбудили дело по признакам незаконной организации азартных игр.

Экстремиста с наркотиками задержали в Ростовской области
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Ранее в регионе полиция поймала трех человек, которые помогали заключать фиктивные браки иностранцам.

До этого в Ростовской области правоохранители задержали экстремиста с наркотиками.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#МВД#Полиция#Нарушение закона#Ростов#Азартные игры#Правоохранители#Происшествия
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