В Ростовской области изменится стоимость ОСАГО. Сколько заплатят местные водители?

Posted 17 января, 11:27
Published 17 января, 11:27
Modified 17 января, 11:29
Updated 17 января, 11:29
Сообщается, что изменения начнут действовать с 27 января 2025 года.
Так, на 5% снизился территориальный коэффициент для Ростова. Судя по документу, которую опубликовал Банк России, в 2025 году он составит 1,56.
Для Азова коэффициент останется на прежнем уровне и будет равен 1,16, для Батайска — 1,24, а для Шахт — 1,08.
Для Волгодонска, Гуково, Каменска, Новочеркасска, Новошахтинска, Сальска и Таганрога КТ также не изменится и составит 1,0. В других районах Ростовской области он будет равен 0,84.
Причиной снижения коэффициента в регионе стало то, что 2024 году средняя стоимость ОСАГО превысила на 17,1% среднероссийскую.