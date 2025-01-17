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Posted 17 января, 11:27

Published 17 января, 11:27

Modified 17 января, 11:29

Updated 17 января, 11:29

В Ростовской области изменится стоимость ОСАГО. Сколько заплатят местные водители?

В Ростовской области изменится стоимость ОСАГО. Сколько заплатят местные водители?

17 января 2025, 11:27
Фото: Unsplash. В Ростовской области изменится стоимость ОСАГО. Сколько заплатят местные водители?

Полисы ОСАГО подешевеют в Ростовской области

В Ростовской области изменились значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО. Информация об этом размещена на сайте Банка России.

Сообщается, что изменения начнут действовать с 27 января 2025 года.

Так, на 5% снизился территориальный коэффициент для Ростова. Судя по документу, которую опубликовал Банк России, в 2025 году он составит 1,56.

Для Азова коэффициент останется на прежнем уровне и будет равен 1,16, для Батайска — 1,24, а для Шахт — 1,08.

Для Волгодонска, Гуково, Каменска, Новочеркасска, Новошахтинска, Сальска и Таганрога КТ также не изменится и составит 1,0. В других районах Ростовской области он будет равен 0,84.

Причиной снижения коэффициента в регионе стало то, что 2024 году средняя стоимость ОСАГО превысила на 17,1% среднероссийскую.

В Ростовской области в 2,2 раза выросли штрафы за неуплату ЖКУ
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Ранее стало известно, что с начала 2025 года в регионе в два раза выросли штрафы за неуплату ЖКУ.

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