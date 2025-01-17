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Posted 17 января, 08:05

Published 17 января, 08:05

Modified 17 января, 08:07

Updated 17 января, 08:07

В Ростовской области на М-4 «Дон» столкнулись бензовоз и легковушка

В Ростовской области на М-4 «Дон» столкнулись бензовоз и легковушка

17 января 2025, 08:05
Фото: иллюстрация. 71.mchs.gov.ru. В Ростовской области на М-4 «Дон» столкнулись бензовоз и легковушка
В Красносулинском районе Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло столкновение легкового автомобиля и бензовоза. Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал Don Mash.

Сообщается, что авария произошла недалеко от посёлка Горный. На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что переднюю часть легковушки расплющило от удара.

Телеграм-канал пишет, что в данный момент на этом участке трассы идет мокрый снег. Вполне возможно, что причиной аварии стала скользкая дорога.

Видео: тг don_mash.
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Ранее в Ростове на Западном неизвестный устроил ДТП, врезавшись в подъезд многоэтажки.

До этого недалеко от Батайска пожилой мужчина выехал на встречную полосу и устроил аварию с участием двух автобусов.

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