В Ростовской области на М-4 «Дон» столкнулись бензовоз и легковушка

Posted 17 января, 08:05
Published 17 января, 08:05
Modified 17 января, 08:07
Updated 17 января, 08:07
Сообщается, что авария произошла недалеко от посёлка Горный. На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что переднюю часть легковушки расплющило от удара.
Телеграм-канал пишет, что в данный момент на этом участке трассы идет мокрый снег. Вполне возможно, что причиной аварии стала скользкая дорога.
Ранее в Ростове на Западном неизвестный устроил ДТП, врезавшись в подъезд многоэтажки.
До этого недалеко от Батайска пожилой мужчина выехал на встречную полосу и устроил аварию с участием двух автобусов.