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Posted 17 января, 13:28

Published 17 января, 13:28

Modified 17 января, 13:30

Updated 17 января, 13:30

В Ростовской области заканчивается сезон охоты на зайцев-русков

В Ростовской области охоту на зайцев-русаков снова запретили

17 января 2025, 13:28
Фото: Unsplash. В Ростовской области заканчивается сезон охоты на зайцев-русков
В январе 2025 года в Ростовской области закончился период охоты на зайцев-русаков и других животных, сообщает региональный Минприроды.

12 января в Ростовской области закончился сезон охоты на зайцев-русаков с борзыми собаками. Период классического отлова будет закрыт только с 31 января.

Также в донском регионе закончились сроки охоты на водоплавающую дичь, половозрастные группы европейских косуль, благородных оленей и ланей.

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До этого в Ростовской области поймали браконьеров с полным багажником зайцев. Злоумышленники убивали животных из-под фар. При том большинство зайцев оказались беременными самками. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.

Ранее эксперт Жищенко рассказал, зачем в Ростовской области вводят экзамен для охотников.

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