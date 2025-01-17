В Ростовской области охоту на зайцев-русаков снова запретили

Posted 17 января, 13:28
Published 17 января, 13:28
Modified 17 января, 13:30
Updated 17 января, 13:30
12 января в Ростовской области закончился сезон охоты на зайцев-русаков с борзыми собаками. Период классического отлова будет закрыт только с 31 января.
Также в донском регионе закончились сроки охоты на водоплавающую дичь, половозрастные группы европейских косуль, благородных оленей и ланей.
До этого в Ростовской области поймали браконьеров с полным багажником зайцев. Злоумышленники убивали животных из-под фар. При том большинство зайцев оказались беременными самками. Подробнее об инциденте в материале RostovGazeta.
Ранее эксперт Жищенко рассказал, зачем в Ростовской области вводят экзамен для охотников.