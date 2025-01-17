rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 05:34

Published 17 января, 05:34

Modified 17 января, 05:34

Updated 17 января, 05:34

В Ростовской области подскочили цены на услуги врачей и лекарства

В Ростовской области подскочили цены на услуги врачей и лекарства

17 января 2025, 05:34
Фото: 1MI. В Ростовской области подскочили цены на услуги врачей и лекарства
За 2024 год подскочила стоимость некоторых товаров и услуг в регионе. В список вошли медицинские услуги и лекарства. Подробную информацию сообщил Ростовстат в документе «Индексы цен по Ростовской области за декабрь 2024 года».

Так, по сравнению с 2023 годом в декабре 2024 стоимость медицинских услуг выросла на 15%. Цены на медикаменты при этом повысились на 11,6%.

Лидером в списке подорожавших за 2024 год услуг стала сфера зарубежного туризма. Эти услуги подорожали на 15,7%.

Среди цен на непродовольственные товары рост зафиксировали у бензина (8,3%), строительных материалов (8%) и табачных изделий (8,1%).

В Ростовской области цены на бензин бьют рекорды, а кресло министра стало свободным
Узнать подробнее

Ранее выяснилось, какие продукты в Ростовской области подорожали сильнее всего.

До этого RostovGazeta сообщала о значительном росте средней стоимости бензина в регионе за первые две недели 2025.

Читайте также:
В Ростовской области цены на бензин бьют рекорды, а кресло министра стало свободнымСтало известно, где в Ростовской области перед Новым годом можно сэкономить на мясеИтоги рабочей субботы: в Ростовской области растет тревожность и цены на красную икру
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Лекарства#Медицина#Статистика#Последние новости Ростова на сегодня#Рост цен#Ростовстат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика