В Ростовской области подскочили цены на услуги врачей и лекарства

Posted 17 января, 05:34
Published 17 января, 05:34
Modified 17 января, 05:34
Updated 17 января, 05:34
Так, по сравнению с 2023 годом в декабре 2024 стоимость медицинских услуг выросла на 15%. Цены на медикаменты при этом повысились на 11,6%.
Лидером в списке подорожавших за 2024 год услуг стала сфера зарубежного туризма. Эти услуги подорожали на 15,7%.
Среди цен на непродовольственные товары рост зафиксировали у бензина (8,3%), строительных материалов (8%) и табачных изделий (8,1%).
Ранее выяснилось, какие продукты в Ростовской области подорожали сильнее всего.
До этого RostovGazeta сообщала о значительном росте средней стоимости бензина в регионе за первые две недели 2025.