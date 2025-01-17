В Ростовской области подскочили цены на услуги врачей и лекарства

За 2024 год подскочила стоимость некоторых товаров и услуг в регионе. В список вошли медицинские услуги и лекарства. Подробную информацию сообщил Ростовстат в документе «Индексы цен по Ростовской области за декабрь 2024 года».

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