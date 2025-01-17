rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 января, 06:12

Published 17 января, 06:12

Modified 17 января, 06:12

Updated 17 января, 06:12

В Ростовской области в 2,2 раза выросли штрафы за неуплату ЖКУ

В Ростовской области в 2,2 раза выросли штрафы за неуплату ЖКУ

17 января 2025, 06:12
Фото: 1MI. В Ростовской области в 2,2 раза выросли штрафы за неуплату ЖКУ
С начала 2025 года штрафы за несвоевременную оплату ЖКУ выросли в 2,2 раза. Об этом рассказали в министерстве ЖКХ Ростовской области.

Сообщается, что расчет пени за несвоевременную оплату ЖКУ будет зависеть от текущей ставки рефинансирования, установленной Центробанком. В 2025 году она составила 21%. Ранее пеня исчислялась в 9,5% годовых.

«Это означает, что сумма начисленной пени увеличится в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом.», — сообщает ведомство.

В министерстве ЖКХ напомнили о необходимости вовремя оплачивать счета.

В начале новой недели массово отключат свет в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Ранее в Ростове без подачи газа остались 127 домов.

До этого стало известно о массовых отключениях света в Ростове. О том, когда именно ограничат ресурс, ранее сообщила RostovGazeta.

Читайте также:
Тысячи жителей Ростова-на-Дону остались без воды. Что случилось?Более 20 улиц Ростова остались без воды до вечера. Что произошло?«Куда еще выше!»: жители Ростовской области шокированы новым повышением тарифов ЖКУ
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Штраф#Последние новости Ростова на сегодня#Министерство ЖКХ#ЖКУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика