В Ростовской области в 2,2 раза выросли штрафы за неуплату ЖКУ

Posted 17 января, 06:12
Published 17 января, 06:12
Modified 17 января, 06:12
Updated 17 января, 06:12
Сообщается, что расчет пени за несвоевременную оплату ЖКУ будет зависеть от текущей ставки рефинансирования, установленной Центробанком. В 2025 году она составила 21%. Ранее пеня исчислялась в 9,5% годовых.
«Это означает, что сумма начисленной пени увеличится в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом.», — сообщает ведомство.
В министерстве ЖКХ напомнили о необходимости вовремя оплачивать счета.
Ранее в Ростове без подачи газа остались 127 домов.
До этого стало известно о массовых отключениях света в Ростове. О том, когда именно ограничат ресурс, ранее сообщила RostovGazeta.