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Posted 17 января, 07:30

Published 17 января, 07:30

Modified 17 января, 07:32

Updated 17 января, 07:32

Власти Ростова назвали улицы, которые отремонтируют в 2025 году

Власти Ростова назвали улицы, которые отремонтируют в 2025 году

17 января 2025, 07:30
Фото: rostov-gorod.ru. Власти Ростова назвали улицы, которые отремонтируют в 2025 году
Стали известны названия улиц в Первомайском районе, которые собираются починить в 2025 году. Об этом рассказал Donnews, ссылаясь на слова замглавы горадминистрации по транспорту Дмитрия Симкова.

В список улиц, которые собираются починить в 2025 году, вошли Троллейбусная, Днепропетровская, Миронова, Веры Пановой, Киргизская и Грисенко. Также ремонтные работы будут осуществляться на проспекте Сельмаш.

Симков на встрече с жителями района объяснил, что полный список дорог в данный момент находится на согласовании в Минтрансе региона.

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Ранее стало известно, сколько власти Ростовской области выделили денег для ремонтных работ дорог в 2025 году.

До этого Дмитрий Симков признался, что тайком от всех ездит на ростовских автобусах.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ремонт дорог#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Первомайский район#Министерство транспорта
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