Власти Ростова назвали улицы, которые отремонтируют в 2025 году

Posted 17 января, 07:30
Published 17 января, 07:30
Modified 17 января, 07:32
Updated 17 января, 07:32
В список улиц, которые собираются починить в 2025 году, вошли Троллейбусная, Днепропетровская, Миронова, Веры Пановой, Киргизская и Грисенко. Также ремонтные работы будут осуществляться на проспекте Сельмаш.
Симков на встрече с жителями района объяснил, что полный список дорог в данный момент находится на согласовании в Минтрансе региона.
Ранее стало известно, сколько власти Ростовской области выделили денег для ремонтных работ дорог в 2025 году.
До этого Дмитрий Симков признался, что тайком от всех ездит на ростовских автобусах.