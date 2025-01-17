Внук врача из Ростова попал в списки на освобождение из плена ХАМАС

Posted 17 января, 13:29
Published 17 января, 13:29
Modified 17 января, 13:31
Updated 17 января, 13:31
Мужчину похитили вместе с семьей 7 октября 2023 года. В тот день он был дома недалеко от сектора Газа вместе с невестой, родителями и 74-летней бабушкой Ириной Татти, которая много лет трудилась врачом в Ростове. ХАМАС взял в плен всех членов семьи, кроме отца Александра, — он не смог пережить нападения.
Через пару месяцев бабушку и мать мужчины освободили. Спустя несколько дней домой смогла вернуться и его невеста Спир Коэн. Александра члены палестинской группировки отпускать не собирались.
В ноябре 2024 года пленный рассказал об условиях, в которых он находится. На иврите он пожаловался на нехватку воды и средств гигиены, перебои с электричеством. Мужчина признался, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок и штурма ЦАХАЛ.
С тех пор прошло несколько месяцев. Официальной информации о том, что он остался в живых, пока нет.