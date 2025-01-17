Внук врача из Ростова попал в списки на освобождение из плена ХАМАС

Мужчину похитили вместе с семьей 7 октября 2023 года. В тот день он был дома недалеко от сектора Газа вместе с невестой, родителями и 74-летней бабушкой Ириной Татти, которая много лет трудилась врачом в Ростове. ХАМАС взял в плен всех членов семьи, кроме отца Александра, — он не смог пережить нападения.