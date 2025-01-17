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Posted 17 января, 13:29

Published 17 января, 13:29

Modified 17 января, 13:31

Updated 17 января, 13:31

Внук врача из Ростова попал в списки на освобождение из плена ХАМАС

Внук врача из Ростова попал в списки на освобождение из плена ХАМАС

17 января 2025, 13:29
Фото: wikimedia.org. Внук врача из Ростова попал в списки на освобождение из плена ХАМАС
Внук ростовского Врача Ирины Татти, находившийся в плену ХАМАС больше года, попал в списки на освобождение. Александр Труфанов стал одним из 33 человек, которые вернутся домой 19 января, сообщают израильское СМИ The Times of Israel.

Мужчину похитили вместе с семьей 7 октября 2023 года. В тот день он был дома недалеко от сектора Газа вместе с невестой, родителями и 74-летней бабушкой Ириной Татти, которая много лет трудилась врачом в Ростове. ХАМАС взял в плен всех членов семьи, кроме отца Александра, — он не смог пережить нападения.

Через пару месяцев бабушку и мать мужчины освободили. Спустя несколько дней домой смогла вернуться и его невеста Спир Коэн. Александра члены палестинской группировки отпускать не собирались.

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ХАМАС взял в плен всех членов семьи, кроме отца Александра, — он не смог пережить нападения.
ХАМАС взял в плен всех членов семьи, кроме отца Александра, — он не смог пережить нападения.. Фото: Скриншот видео. «РИА Новости»

В ноябре 2024 года пленный рассказал об условиях, в которых он находится. На иврите он пожаловался на нехватку воды и средств гигиены, перебои с электричеством. Мужчина признался, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок и штурма ЦАХАЛ.

С тех пор прошло несколько месяцев. Официальной информации о том, что он остался в живых, пока нет.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Плен#Семья#Освобождение#Ростов#ХАМАС#Ирина Татти
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