Водитель легковушки протаранил подъезд многоэтажки на Западном в Ростове

Posted 17 января, 06:21
Published 17 января, 06:21
Modified 17 января, 06:23
Updated 17 января, 06:23
На кадрах видно, как машина проезжала по улице 2-й Краснодарской. Затем водитель стал сдавать назад. Авто врезалось в припаркованный транспорт и протащило его. Затем автомобилисту, видимо, удалось вывернуть руль в сторону: легковушка продолжила движение уже к дому №169Б
На видео слышно, с каким грохотом машина идет на таран. По словам очевидцев, после ДТП водитель ушел с места аварии, а транспорт оставил.
— Я так в GTA гоняю, — пишут в комментариях подписчики. — Может, у него тормоза заели?
— Он врезался в подъезд и не перестал газовать. Скорее, газ тогда заклинило, — предположили другие.
Официальной информации о случившемся пока не поступало.
Ранее произошла авария с автобусом, в которой он расплющил легковушку.