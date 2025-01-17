Водитель легковушки протаранил подъезд многоэтажки на Западном в Ростове

На кадрах видно, как машина проезжала по улице 2-й Краснодарской. Затем водитель стал сдавать назад. Авто врезалось в припаркованный транспорт и протащило его. Затем автомобилисту, видимо, удалось вывернуть руль в сторону: легковушка продолжила движение уже к дому №169Б