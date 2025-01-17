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Posted 17 января, 06:21

Published 17 января, 06:21

Modified 17 января, 06:23

Updated 17 января, 06:23

Водитель легковушки протаранил подъезд многоэтажки на Западфном в Ростове

Водитель легковушки протаранил подъезд многоэтажки на Западном в Ростове

17 января 2025, 06:21
Фото: 1MI. Водитель легковушки протаранил подъезд многоэтажки на Западфном в Ростове
В Ростове на Западном неизвестный устроил ДТП, врезавшись в подъезд многоэтажки. Видео с места аварии появилось в telegram-канале «Это Ростов новости» 16 января.

На кадрах видно, как машина проезжала по улице 2-й Краснодарской. Затем водитель стал сдавать назад. Авто врезалось в припаркованный транспорт и протащило его. Затем автомобилисту, видимо, удалось вывернуть руль в сторону: легковушка продолжила движение уже к дому №169Б

На видео слышно, с каким грохотом машина идет на таран. По словам очевидцев, после ДТП водитель ушел с места аварии, а транспорт оставил.

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— Я так в GTA гоняю, — пишут в комментариях подписчики. — Может, у него тормоза заели?
— Он врезался в подъезд и не перестал газовать. Скорее, газ тогда заклинило, — предположили другие.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Ранее произошла авария с автобусом, в которой он расплющил легковушку.

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